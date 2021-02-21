أسود x أسود .. دنيا بطمة تتألق في أحدث ظهور لها





تألقت دنيا بطمة في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت بنطلون باللون الأسود مصنوع من الجلد الذي يتصدر أحدث صيحات الموضة،ونسقة معه سترة قطنية وبليزر بنفس اللون مما كشف عن أناقتها.





اقرأ إيضا..





وانتعلت دنيا بطمة بوت طويل يصل إلى حدود الركبة باللون الأسود، فيما ارتدت حقيبة يد صغيرة الحجم بنفس اللون أيضا، وأكملت إطلالتها بنظارة شمس متناسقة مع وجهها.





أما من الناحية الجمالية،اعتمدت دنيا بطمة على خصلات شعرها المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة و الغير مبالغ فيها.



