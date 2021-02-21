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تكنولوجيا

اشتر آيفون 7 بلس نسخة 128 جيجابايت بـ 3700 جنيه.. عرض بداية الأسبوع

الأحد 21/فبراير/2021 - 11:00 ص
اشتر آيفون 7 بلس
اشتر آيفون 7 بلس نسخة 128 جيجابايت بـ 3700 جنيه
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قسم التكنولوجيا
يبذل مستخدمو هواتف آيفون الذكية الأشهر على الإطلاق قصاري جهدهم لشراء أحد إصداراتها المميزة خاصةً صاحبة الشاشات الكبيرة، للتمتع بتجربة مشاهدة قوية مصحوبة بالتصميم المبهر والأداء السلس، ولكن المشكلة الأبرز التى تواجههم هي ارتفاع أسعار منتجات أبل، ولكن بفضل هذا العرض يتيح إمكانية اقتناء نسخة iPhone 7 plus بنصف سعره تقريبًا.


وفقًا لموقع "تك رادار" التقني، تستطسع الحصول على نسخة مجددة من هاتف iPhone 7 plus سعة 32 جيجابايت، باللون الذهبي مقابل 235 دولارًا، ما يعادل 3700 جنيه.


يقدم iPhone 7 plus الذي تم إصداره فى عام 2016 أداءً جيدًا مقابل سعره الحالى، والذى يجعلك تتجه نحوه إذا كنت ترغب فى هاتف ذكى بشاشة كبيرة قياس 5.5 بوصة، مع ذاكرة داخلية سعة 128 جيجابايت وذاكرة وصول عشوائية رام سعة 2 جيجابايت، وبطارية سعة 2900 ميللى أمبير.


يأتى iPhone 7 plus بكاميرا أساسية مزدوجة بدقة 12 و12 ميجابيكسل، وأخرى أمامية بدقة 7 ميجابيكسل، ومتاح له تحميل أحدث نظام تشغيل من أبل وهو IOS 14، ومقاوم للماء والأتربة.


يمكنك اقتناء نسختك من آيفون 7 بلس سعة 128 جيجابايت باللون الذهبي عبر هذا الرابط.

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