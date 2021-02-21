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أخبار العالم

بـ30 مليار يورو.. الاتحاد الأوروبي يكشف عن خطة استثمارية لدعم الأردن ولبنان

الأحد 21/فبراير/2021 - 09:19 ص
الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي يكشف عن خطة استثمارية لدعم الأردن ولبنان
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قسم الخارجي
كشف  الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، عن أجندة جديدة وخطة استثمار تعمل على تحفيز الانتعاش الاجتماعي والاقتصادي طويل الأجل وتحسين الواقع البيئي في دول جنوب المتوسط ومن بينها الأردن بقيمة 7 مليارات يورو خلال الفترة من 2021 وحتى 2027. 
 
ووفقًا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا" فإن وثيقة الخطة تشير إلى أن هذا الدعم المقدم لدول جنوب المتوسط سيساعد على حشد استثمارات خاصة وعامة تصل إلى 30 مليار يورو في المنطقة خلال العقد المقبل، حيث سيتم تقديم دعم للأردن في عدة قطاعات أهمها الطاقة المتجددة وإدارة النفايات الصلبة والبنية التحتية ودعم أنظمة مساعدة اجتماعية. 

وسيطلق الاتحاد الأوروبي مبادرة منسقة بشأن إدارة النفايات الصلبة لدعم استراتيجيات إدارة النفايات المتكاملة في الأردن، بما في ذلك الاستثمار في البنية التحتية في مكب الغباوي، وعدد من المكبات الأخرى في مناطق الشمال.

ومن المقرر أن يدعم الاتحاد الأوروبي تنفيذ استراتيجية قطاع الطاقة في الأردن 2020-2030، التي تركز على تعظيم المصادر المحلية وتعزيز الاستخدام الإضافي للغاز الطبيعي ومصادر الطاقة المتجددة، بالإضافة لتعظيم استخدام الطاقة الخضراء وتعزيز كفاءة الطاقة لضخ المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي، وزيادة استخدام الطاقة المتجددة في قطاع الزراعة.

وبحسب الوثيقة فإن الاتحاد الأوروبي سيدعم الأردن ولبنان من خلال إطلاق برامج لدعم المنح لتصميم أنظمة مساعدة اجتماعية مستدامة وشاملة، وتلبية احتياجات الأسر الضعيفة والفئات الهشة، للحد من تأثير الأزمة المالية المستمرة.

وتهدف الخطّة الجديدة إلى توحيد الجهود في مكافحة تغير المناخ وتسريع التحولات الخضراء والرقمية وتسخير الإمكانات التي تتيحها، وتجديد التزامنا بالقيم المشتركة، والمعالجة المشتركة للتهجير القسري والهجرة، وتعزيز وحدة وتصميم الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه وشركاء الجوار الجنوبي في ترسيخ السلام والأمن في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

وتركز الخطّة الجديدة للمتوسط على خمسة مجالات من السياسة العامّة وهي التحولات الخضراء: الصمود المناخي والطاقة والبيئة والتنمية البشرية والحكم الرشيد وسيادة القانون والصمود والازدهار والتحول الرقمي والسلام والأمن والهجرة والتنقل.
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