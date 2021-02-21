حكام الأحد .. جهاد جريشة يدير مباراة الجونة والمقاولون فى الدورى

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة أسماء الاطقم التحكيمية المقرر أن تدير مباريات اليوم الأحد ببطولة الدوري الممتاز.





جاءت الاطقم التحكيمية على النحو التالي:





مباراة الجونة والمقاولون العرب

جهاد جريشة حكما للساحة على أن يعاونه ثنائي المساعدين صالح محمد عفيفي وخالد حسين وأيمن أبو العز حكما رابعا وأمين عمر حكما للفيديو ومساعده سعيد حمزة.





مباراة الإسماعيلي وإنبي

طارق مجدي حكما للساحة ويعاونه الثنائى شهاب راشد ورجب محمد ومحمد بشير حكما رابعا وصبحي العمراوي حكما للفيديو ومساعده أحمد حمدي.





مباراة الاتحاد وأسوان