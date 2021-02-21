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مرأة

نشرة المرأة والصحة.. هاني الناظر يوصي بتناول 3 فيتامينات لصحة الجلد ونضارة البشرة.. وطرق مذهلة لاكتشاف جودة الأطعمة

الأحد 21/فبراير/2021 - 02:00 م
صدى البلد
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هاجر هانئ
نشر موقع «صدى البلد» اليوم، الأحد، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة، نستعرض أبرزها على النحو التالي:

أعلنت روسيا أن علماءها اكتشفوا أول حالة عدوى بسلالة "H5N8" من إنفلونزا الطيور إلى البشر، ولا يوجد دليل حتى الآن على انتقال السلالة بين البشر، لكن روسيا أبلغت منظمة الصحة العالمية بالانتقال.

حيل سريعة يمكن أن تساعدك على اختبار جودة الأطعمة التى تتناولها سريعا،  وبكل سهلة ويمكنك القيام بها بنفسك في المنزل أو حتى في السوبر ماركت مباشرة.

يمكن أن يكون الطعام صديقك أو عدوك، لكن يعتمد ذلك فقط على كيفية اختيارك للتعامل مع الطعام، أي ما تأكله، متى تأكل؟ وكيف تأكله؟ حيث يؤكد علم الطعام والأكل أهمية الطريقة الصحيحة لتناول الطعام، والتي تتحدث أيضًا عن فوائد تركيبات الطعام. 

إحدى أكثر الطرق شيوعًا للجلوس هي وضع الساق فوق الساق، وهو الذي يمكن أن يكون له الكثير من الآثار السلبية، لذا فمن المهم أن تتعلم الجلوس بشكل مستقيم طوال الوقت - ليس فقط لأنه مفيد لجسمك كله، ولكنه يعزّز ثقتك بنفسك، وفقا لموقع Bright Side، يجب أن تتوقفي عن تلك الوضعية في الجلوس بسبب: 

حرصت زوجة لاعب كرة القدم محمد زيدان على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، بـ  stories خلال تلقيها رسائل تهنئة بمناسبة عيد ميلادها.

كشف الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية ورئيس مركز البحوث الأسبق، عن بعض الفيتامينات وعناصرها الغذائية الضرورية والتي تساهم في الحفاظ على صحة الجلد.








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