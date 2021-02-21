احذري هذه الوضعية في الجلوس.. تسبب الشلل العصبي

1. يمكن أن يسبب الشلل العصبي

2. يمكن أن يسبب ارتفاع ضغط الدم

3. اختلال في العمود الفقري

4. يمكن أن يسبب آلام في المفاصل

5. يمكن أن يسبب تورم الكاحل أثناء الحمل





يجب تجنب عقد ساقيك أثناء الحمل - فهذا آمن تمامًا للطفل، ولكنه قد يسبب تورم الكاحل وتشنجات في الساق. إذا واجهت أيًا من هذه التأثيرات، فحاولي الجلوس مع وضع كلا القدمين على الأرض أو رفعهما.



