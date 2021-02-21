احذري هذه الوضعية في الجلوس.. تسبب الشلل العصبي

إحدى أكثر الطرق شيوعًا للجلوس هي وضع الساق فوق الساق، وهو الذي يمكن أن يكون له الكثير من الآثار السلبية، لذا فمن المهم أن تتعلم الجلوس بشكل مستقيم طوال الوقت - ليس فقط لأنه مفيد لجسمك كله، ولكنه يعزّز ثقتك بنفسك، وفقا لموقع Bright Side، يجب أن تتوقفي عن تلك الوضعية في الجلوس بسبب:
1. يمكن أن يسبب الشلل العصبي
عندما تجلسين بوضعية الساق فوق الساق لفترات طويلة، فقد يتسبب ذلك في حالة تسمى الشلل العصبي، وأثناء ذلك، تصبحين غير قادرة على رفع قدمك، ويمكن أن يتسبب ذلك في تنميل في العضلات، وقد ينتهي بك الأمر بحدوث خلل وشلل في الأعصاب.
2. يمكن أن يسبب ارتفاع ضغط الدم
وفقًا لهذه الدراسة ، فإن تلك الوضعية ترفع ضغط الدم بشكل ملحوظ عند عبور الدم من الساقين لفترة مؤقته فقط. ومع ذلك ، يُنصح بتجنب عقد ساقيك إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم.
3. اختلال في العمود الفقري
الجلوس بوضعية الساق فوق الساق لمدة تزيد عن 3 ساعات يوميًا قد يتسبب في إمالة الكتف والحوض الجانبي ، وقد يؤدي ذلك إلى محاذاة الرأس للأمام. يمكن أن يؤدي أيضًا إلى ألم وتيبس في العضلات.
4. يمكن أن يسبب آلام في المفاصل
تعد وضعية الساق فوق الساق ليست سيئًا فقط لوضعية جسمك ، ولكنه قد يسبب أيضًا ألمًا في مفاصلك. يمكن أن تؤذي رقبتك وحوضك وأسفل ظهرك وركبتيك. ويجب تجنب تلك الوضعية إذا كنت تعاني بالفعل من ألم في الركبة.
1. يمكن أن يسبب الشلل العصبي
عندما تجلسين بوضعية الساق فوق الساق لفترات طويلة، فقد يتسبب ذلك في حالة تسمى الشلل العصبي، وأثناء ذلك، تصبحين غير قادرة على رفع قدمك، ويمكن أن يتسبب ذلك في تنميل في العضلات، وقد ينتهي بك الأمر بحدوث خلل وشلل في الأعصاب.
2. يمكن أن يسبب ارتفاع ضغط الدم
وفقًا لهذه الدراسة ، فإن تلك الوضعية ترفع ضغط الدم بشكل ملحوظ عند عبور الدم من الساقين لفترة مؤقته فقط. ومع ذلك ، يُنصح بتجنب عقد ساقيك إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم.
3. اختلال في العمود الفقري
الجلوس بوضعية الساق فوق الساق لمدة تزيد عن 3 ساعات يوميًا قد يتسبب في إمالة الكتف والحوض الجانبي ، وقد يؤدي ذلك إلى محاذاة الرأس للأمام. يمكن أن يؤدي أيضًا إلى ألم وتيبس في العضلات.
4. يمكن أن يسبب آلام في المفاصل
تعد وضعية الساق فوق الساق ليست سيئًا فقط لوضعية جسمك ، ولكنه قد يسبب أيضًا ألمًا في مفاصلك. يمكن أن تؤذي رقبتك وحوضك وأسفل ظهرك وركبتيك. ويجب تجنب تلك الوضعية إذا كنت تعاني بالفعل من ألم في الركبة.
5. يمكن أن يسبب تورم الكاحل أثناء الحمل
يجب تجنب عقد ساقيك أثناء الحمل - فهذا آمن تمامًا للطفل، ولكنه قد يسبب تورم الكاحل وتشنجات في الساق. إذا واجهت أيًا من هذه التأثيرات، فحاولي الجلوس مع وضع كلا القدمين على الأرض أو رفعهما.