نوع مهمل من الطعام مذهل في محاربة الكوليسترول وضغط الدم



لا غنى عن الخضراوات الورقية وإدخالها إلى نظامك الغذائي لكنه في المقابل يهمل الكثيرون تناولها فتعد الخضراوات الورقية الأكثر غنى بمضادات الأكسدة بجانب كونها مصدرا عاليا من الكالسيوم، إليك أكثر الخضراوات الورقية قيمة غذائية ادخليها لنظامك الغذائي اليومي يقدمها موقع بولد سكاي الهندي.





- السبانخ :







هو غذاء صحي يحتوي على فيتامين K ويحتوي على مصدر عالي من الكالسيوم والنترات. إنه مصدر ممتاز لفيتامين أ، كما أن السبانخ غنية بالحديد والألياف وقليلة الدهون و الكوليسترول ، إنه جيد للتحكم في الوزن والعينين والعظام وضغط الدم.





الحلبة :







تعتبر من أغنى مصادر حمض الفوليك والزنك، لذا فإن تناول أوراق الحلبة يمكن أن يفعل المعجزات لصحتك العامة . كما أنها مصدر غني بمضادات الأكسدة التي تساعد الجسم على محاربة العديد من الالتهابات، كما أنها مفيدة للشعر والهضم وفقر الدم.







النعناع :





تعد أوراق النعناع من الخضراوات الورقية فهي واحدة من النباتات العطرية المستخدمة على نطاق واسع، هذه الأوراق تجعل الفم منعشًا ممتازًا لمن يعانون من مشكلة رائحة الفم الكريهة. يساعد على تهدئة المعدة وتحسين الهضم أيضًا.





- الملفوف :



يعد غني بفيتامين سي أكثر من البرتقال، ويمنحك الكثير من الخشونة للحفاظ على حركات الأمعاء منتظمة.







يحتوي الكرنب على نسبة عالية من فيتامين K والألياف، كما أنه مصدر جيد لفيتامين B6 وحمض الفوليك.







-الجرجير :







مليء بالعناصر الغذائية التي تساعد على تعزيز المناعة والوقاية من السرطان، ويبرز الجرجير على أنه غذاء خارق له فوائد متعددة. ببساطة، يحتوي الجرجير على حديد أكثر من السبانخ ، وفيتامين سي أكثر من البرتقال ، وكالسيوم أكثر من كوب من الحليب.





الكزبرة



قد تساعد في خفض نسبة السكر في الدم، ومكافحة الالتهابات، وتعزيز القلب والدماغ والجلد وصحة الجهاز الهضمي.