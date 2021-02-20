لمرضى الكوليسترول.. تناول هذه الأعشاب وشاهد النتيجة

الكوليسترول في المستويات الطبيعية هو مادة أساسية للجسم، لكن الكوليسترول الزائد في الجسم يترسب على الجدران الداخلية للأوعية الدموية ، مما يقلل من تدفق الدم ويقيده ويزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية وأمراض القلب والأوعية الدموية الأخرى.





هناك نوعان من الكوليسترول ، وهما الكوليسترول الضار (البروتينات الدهنية منخفضة الكثافة ، والكوليسترول الضار) و HDL (البروتينات الدهنية عالية الكثافة ، والكوليسترول الجيد)، يُعرف ارتفاع مستوى الكوليسترول الضار من الناحية الطبية باسم فرط كوليسترول الدم، يزيد هذا النوع من الكوليسترول من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ، بما في ذلك النوبات القلبية وأمراض القلب.





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