لمرضى الكوليسترول.. تناول هذه الأعشاب وشاهد النتيجة

الكوليسترول في المستويات الطبيعية هو مادة أساسية للجسم، لكن الكوليسترول الزائد في الجسم يترسب على الجدران الداخلية للأوعية الدموية ، مما يقلل من تدفق الدم ويقيده ويزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية وأمراض القلب والأوعية الدموية الأخرى.
هناك نوعان من الكوليسترول ، وهما الكوليسترول الضار (البروتينات الدهنية منخفضة الكثافة ، والكوليسترول الضار) و HDL (البروتينات الدهنية عالية الكثافة ، والكوليسترول الجيد)، يُعرف ارتفاع مستوى الكوليسترول الضار من الناحية الطبية باسم فرط كوليسترول الدم، يزيد هذا النوع من الكوليسترول من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ، بما في ذلك النوبات القلبية وأمراض القلب.
وكشفًا لما قدمه موقع boldsky، إليكم ابرز الأطعمة التي تعمل على خفض الكوليسترول بشكل طبيعي...
- بذور الحلبة
بذور الحلبة ، والمعروفة أيضًا باسم بذور الميثي ، لها خصائص طبية وهي مصدر جيد للخصائص المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة ومضادة للسكري، يلعب المركب الرئيسي في الحلبة المسمى الصابونين دورًا في خفض نسبة الكوليسترول الضار، لذلك تناول نصف إلى 1 ملعقة صغيرة من بذور الحلبة يوميًا .
- الثوم
من بين العديد من الفوائد الصحية ، فإن هذه التوابل / العشب لها واحدة من الفوائد الصحية الأساسية للثوم في خفض الكوليسترول، يمكن أن يساعد مستخلص الثوم في تقليل الكوليسترول الكلي ، وقد أثبتت مستويات LDL والدراسات أن تناول الثوم يوميًا لمدة شهرين سيخفض مستويات الكوليسترول في الدم ويقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب، ويفضل تناول نصف إلى 1 فص ثوم يوميًا ؛ يمكنك إضافته إلى الكاري أو الخضار المقلية أو الشوربات.
- بذور الكزبرة
تم استخدام بذور الكزبرة أو بذور الضانية في طب الأيورفيدا منذ العصور القديمة، وفقًا للدراسات ، يمكن أن تساعد بذور الكزبرة في خفض مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية الضارة بشكل كبير، اسلقي ملعقتين كبيرتين من بذور الكزبرة في كوب من الماء وصفي المرق بعد التبريد واشربه مرتين في اليوم.