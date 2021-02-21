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فن

تعرف على إيرادات فيلم The Marksman حول العالم

الأحد 21/فبراير/2021 - 12:24 م
The Marksman
The Marksman
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شروق ابراهيم - احمد ابراهيم
حقّق فيلم The Marksman إيرادات وصلت الى 15 مليون و137 ألف دولار أمريكي، بعد مرور شهر ونصف على طرحه بالسينمات الأمريكية والعالمية، بحسب ما جاء في موقع بوكس أوفيس موجو. 

حصد الفيلم في الولايات المتحدة الامريكية إيرادات بلغت 11 مليونًا و400 ألف دولار أمريكي، وفي جميع أنحاء العالم 3 ملايين و729 ألف دولار أمريكي.

وتدور أحداث الفيلم حول مربي ماشية على حدود أريزونا المدافع غير المتوقع عن صبي مكسيكي يفر من قتلة العصابات الذين لاحقوه إلى الولايات المتحدة.

وحصد الفيلم إشادات نقدية وجماهيرية الذين وصفوه واحد من أفضل الأفلام التي طرحت في الفترة الأخيرة.

الفيلم من تأليف وإخراج روبرت لورينز، ومن بطولة ليام نيسون، كاثرين وينيك، تيريزا رويز. 
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