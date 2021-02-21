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فن

جبانة أووي.. منة فضالي تنشر صورًا من كواليس مسلسل «مقابلة مع السيد آدم2»

الأحد 21/فبراير/2021 - 12:02 م
صدى البلد
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منار نور
نشرت الفنانة منة فضالي مقطع فيديو من كواليس تصوير مقابلة مع السيد ادم 2 ، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام . 
وعلقت منه فضالي علي الفيديو : " جبانة اوي  مقابلة مع السيد ادم ٢  رمضان ٢٠٢١ " . 

يذكر أن منة فضالي شاركت مؤخرا في بطولة مسلسل "قيد عائلى" من إنتاج "فنون مصر" وإخراج "تامر حمزة". 

العمل بطولة الفنانين "عزت العلايلي وصلاح عبدالله وبوسى وميرڤت أمين، بالإضافة إلى محمد محمود عبد العزيز، ريم البارودى، ميريهان حسين محمد نجاتى، نضال الشافعى، سيمون".

في سياق آخر، شاركت منة فضالى في مسلسل "حب عمرى" تأليف فداء الشندويلى وإخراج عبد العزيز حشاد، وبطولة هيثم شاكر وسهر الصايغ ومى القاضى وأحمد كرارة وحنان سليمان وأمانى كمال وديانا هاشم وسامح الصريطى وتامر فرج وعدد آخر من الفنانين.
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