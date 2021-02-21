بأولى جلسات محاكمتها .. 3 تهم تواجه رانيا يوسف تصل عقوبتها للحبس 3 سنوات

تنظر محكمة جنح قصر النيل، اليوم الأحد، محاكمة الفنانة رانيا يوسف، لارتكابها جريمة الفعل العلني الفاضح والإفساد وازدراء الأديان..





وتأتي المحاكمة على خلفية بلاغ ضد رانيا يوسف، الذي تضمن ظهور رانيا يوسف في إحدى اللقاءات التلفزيونية مع المذيع العراقي نزار الفارس، تتحدث عن مفاتن جسدها وبروز مؤخرتها، وكانت جهات التحقيق تلقت 8 بلاغات، ضد الفنانة بسبب تصريحاتها التلفزيونية الأخيرة، التي تعد خادشة للحياء.





عقوبة الفعل الفاضح





حدد المشرع المادة رقم 278 من قانون العقوبات المصرى، لعقوبة الفعل الفاضح العلنى والخادش للحياء، والتى تصل إلى الحبس والغرامة.





وتنص المادة 278 من قانون العقوبات المصرى، على أنه:"كل من فعل علانية فعل فاضح مخل بالحياء ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تتجاوز 300 جنيه.









عقوبة إزدراء الأديان

تنص المادة 98 من قانون العقوبات المصري على الآتي: «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنية ولا تجاوز ألف جنيه لكل من استغل الدين في الترويج أو التحييذ بالقول أو بالكتابة أ بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو التحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الضرر بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي».









وفي أحداث الفتنة أو زعزعة الوحدة الوطنية، تكون العقوبة المشددة لمدة 7 سنوات، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، تكون العقوبة الحبس 3 سنوات لكل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن 5 سنوات إذا ارتكبت أي من الجرائم السابقة لغرض إرهابي.









عقوبة التحريض علي الفسق





في حال ثبوت هذه التهمة على الفنانة رانيا يوسف، ستواجه الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 3 سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه، وفقا للمادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961.





وتنص هذه المادة على: "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".





كما نصت المادة 14 من ذات القانون على: "كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه





يأتي ذلك بعد أن تصدرت الفنانة رانيا يوسف، أول تريند خلال عام 2021 بعد تصريحاتها الأخيرة حول مفاتنها، بشكل مثير للجدل.





وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو جديدا لـ رانيا يوسف أثناء مقابلتها مع الإعلامي العراقي نزار الفارس على قناة الرشيد العراقية، وذلك أثناء ردها على سؤال "امتى نشوفك بالحجاب؟"، لترد رانيا، قائلة: "ياساتر ليه، أنا مستورة من غيره وأحلى من غيره".





أضافت : من امتى اتفرض علينا الحجاب يا جماعة، من التمانينات احنا المصريين طول عمرنا مش محجبات".





وتابعت : " أنا لم أر زوجات الشيوخ أيضا محجبات ".



