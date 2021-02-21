ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

بأولى جلسات محاكمتها .. 3 تهم تواجه رانيا يوسف تصل عقوبتها للحبس 3 سنوات

الأحد 21/فبراير/2021 - 12:26 م
الفنانة رانيا يوسف
الفنانة رانيا يوسف
Advertisements
سماح أنور

تنظر محكمة جنح قصر النيل، اليوم الأحد، محاكمة الفنانة رانيا يوسف، لارتكابها جريمة الفعل العلني الفاضح والإفساد وازدراء الأديان..


وتأتي المحاكمة على خلفية بلاغ ضد رانيا يوسف، الذي تضمن ظهور رانيا يوسف في إحدى اللقاءات التلفزيونية مع المذيع العراقي نزار الفارس، تتحدث عن مفاتن جسدها وبروز مؤخرتها، وكانت جهات التحقيق تلقت 8 بلاغات، ضد الفنانة بسبب تصريحاتها التلفزيونية الأخيرة، التي تعد خادشة للحياء.


عقوبة الفعل الفاضح 


حدد المشرع المادة  رقم 278 من قانون العقوبات المصرى، لعقوبة الفعل الفاضح العلنى والخادش للحياء، والتى تصل إلى الحبس والغرامة.


وتنص المادة 278 من قانون العقوبات المصرى، على أنه:"كل من فعل علانية فعل فاضح مخل بالحياء ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تتجاوز 300 جنيه.



عقوبة إزدراء الأديان 

تنص المادة 98 من قانون العقوبات المصري على الآتي: «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنية ولا تجاوز ألف جنيه لكل من استغل الدين في الترويج أو التحييذ بالقول أو بالكتابة أ بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو التحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الضرر بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي».



وفي أحداث الفتنة أو زعزعة الوحدة الوطنية، تكون العقوبة المشددة لمدة 7 سنوات، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، تكون العقوبة الحبس 3 سنوات لكل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن 5 سنوات إذا ارتكبت أي من الجرائم السابقة لغرض إرهابي.



عقوبة التحريض علي الفسق


في حال ثبوت هذه التهمة على الفنانة رانيا يوسف، ستواجه الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 3 سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه، وفقا للمادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961.


وتنص هذه المادة على: "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".


كما نصت المادة 14 من ذات القانون على: "كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه


يأتي ذلك بعد أن تصدرت الفنانة رانيا يوسف، أول تريند خلال عام 2021 بعد تصريحاتها الأخيرة حول مفاتنها، بشكل مثير للجدل.


وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو جديدا لـ رانيا يوسف أثناء مقابلتها مع الإعلامي العراقي نزار الفارس على قناة الرشيد العراقية، وذلك أثناء ردها على سؤال "امتى نشوفك بالحجاب؟"، لترد رانيا، قائلة: "ياساتر ليه، أنا مستورة من غيره وأحلى من غيره".


أضافت : من امتى اتفرض علينا الحجاب يا جماعة، من التمانينات احنا المصريين طول عمرنا مش محجبات".


وتابعت : " أنا لم أر زوجات الشيوخ أيضا محجبات ".


Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

5 سنوات سجن و50 ألف غرامة.. عقوبات صارمة تنتظر مافيا التعدي على البيوت

بعد تصريحاتها الجريئة.. رانيا يوسف قد تواجه عقوبة بالحبس 3 سنوات

بعد فيديو مفاتنها المثير للجدل.. قرار مفاجئ من رانيا يوسف

بسبب فيديو مفاتنها .. قرار جديد من نقابة الممثلين بشأن رانيا يوسف

بعد تحديد جلسة محاكمتها| عقوبات تنتظرها رانيا يوسف بسبب تصريحاتها عن الحجاب

منع التعدي عليها وإعطاء ميراثها كاملاً.. تشريعات برلمانية أنصفت المرأة ودفنت معاناتها

ترشيحاتنا

الأرصاد: طقس الغد شديد البرودة يصاحبه أمطار على عدة مناطق بالبلاد

رمضان 2021.. التفاصيل الكاملة للأعمال المشاركة في موسم الدراما

شاهد.. لحظة اشتعال محرك طائرة 777 بعد طيرانها بدقائق

الأسوأ في 100 سنة.. صحف إنجلترا تقسو على ليفربول بعد خسارة ديربي الميرسيسايد

الموز باللبن أبرزها.. احذر تناول هذه الأطعمة مع بعضها يهدد صحتك

شاهد.. أرخص سيارات فارهة في مصر 2021

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

متنوعة وجذابة.. 10 صور تكشف أناقة فساتين سيرين عبد النور في عيد ميلادها

شاهد.. أرخص سيارات فارهة في مصر 2021

بعد 7 سنوات من اختفائها.. العثور على رفات مراهقة قُتلت في ظروف غامضة