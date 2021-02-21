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حوادث

التحقيقات فى عقار كرداسة المحترق تكشف وقائع إهمال المتهمين وعدم تحرير محاضر ضد المبنى

الأحد 21/فبراير/2021 - 01:38 م
عقار فيصل المحترق
عقار فيصل المحترق
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جودت عيد
كشفت التحقيقات  فى عقار كرداسة المحترق مسئولية المتهمين وهم 4 من مديرى حى كرداسة حاليين وسابقين كل حسب اختصاصه ومدة عمله على النحو التالي:

وتبين - قيام المتهمين الأول والثالث بصفتهما مهندسي التنظيم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كرداسة كلٍ حسب اختصاصه ومدة عمله بالآتي: ١) التقاعس عن تحرير محاضر عدم تنفيذ الإزالة للأعمال المخالفة المقامة بدون ترخيص والصادر بخصوصها عدد (٦) قرارات إزالة خلال عامي ٢٠١٦ و٢٠١٧ لإقامتها بدون ترخيص وذلك للطوابق من الأرضي وحتى الثالث عشر بالعقار محل التحقيق مما أدى إلى عدم احتساب الغرامة اليومية المقررة والتي تعادل ١٪ من قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم عدم تنفيذ الإزالة، وضياع قيمتها على خزينة الدولة حتى الآن

) التقاعس عن تحرير محاضر مخالفة بناء بدون ترخيص للأدوار من الرابع وحتى الثالث عشر وعدم اتخاذ إجراءات قطع المرافق عن العقار المخالف وعدم مصادرة مواد ومعدات البناء المستخدمة في حينه. 

) التقاعس عن إخطار قسم الشرطة المختص بعدد من قرارات الإزالة الصادرة خلال العامي ٢٠١٦ و٢٠١٧ والخاصة بإزالة الأعمال المخالفة لإقامتها بدون ترخيص بالعقار محل التحقيق.

) إغفال إثبات أن العقار المخالف متجاوز الارتفاعات المقررة قانونًا وذلك حال تحرير قرار إيقاف الأعمال المخالفة المقامة بدون ترخيص المؤرخ ٨ / ٣ / ٢٠١٧ ومحضر استئناف الأعمال المخالفة بذات التاريخ.

- إهمال المتهمين الثاني والرابع بوصفهم مديري التنظيم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كرداسة كلٍ حسب اختصاصه ومدة عمله الإشراف والمتابعة على أعمال مرؤوسيهما (المتهمين الأول والثالث) مما أدى لاقتراف كليهما المخالفات المشار إليها سلفًا. 

وبعرض نتائج التحقيقات على  المستشار  رئيس الهيئة، أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة التأديبية، مع إفراد تحقيق مستقل برقم قضية للتحقيق فيما تسفر عنه أعمال اللجنة المكلفة من النيابة الإدارية لمراجعة وفحص موقف كافة العقارات المجاورة للعقار محل التحقيق.
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