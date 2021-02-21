تحرير 44 مخالفة تموينية و12 محضر كمامة بملوى في المنيا

تابع اللواء احمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى في المنيا حملة نظافة مكبرة إستهدفت شوارع المدينة وقرها بالتنسيق مع الأجهزته التنفيذية تنفيذا لتوجيهات المحافظ اللواء أسامة القاضي بضرورة الإهتمام بمستوى النظافة العامة ورضا المواطن وذلك برئاسة محمد عبدالغنى نائب رئيس المركز وعماد حفناوى رئيس حى جنوب المدينة





وتمكنت الحملة من مسح وتمهيد شارع بنك مصر بحى جنوب المدينه من حديقة مبارك حتى عزبة الشيخ عبد الحكيم بالجليدر ورفع المخلفات الصلبة والأتربة على جانبي الطريق ورش الشارع وتسوية وتمهيد مداخل الشوارع الجانبية، وكذلك متابعة اعمال قص وتهذيب الاشجار بمداخل المدينة مما لاقى استحسان المواطنين الذين قدموا الشكر للمسئولين.





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وشدد رئيس المركز، خلال الحملة بتكثيف حملات النظافة بالشوارع والميادين، وألا تقتصر الحملات على الشوارع الرئيسية فقط، وأن تمتد للشوارع الفرعية والجانبية، مع ضرورة رفع تراكمات القمامة والمخلفات أولا بأول وعدم التهاون مع المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات ضد كل من القى المخلفات خارج الحاويات ونقاط تجميع القمامة المخصصة لها، مؤكدًا على أن حملات النظافة مستمرة بجميع شوارع المركز والمدينة للوصول للمستوى الجمالي اللائق.





كما قامت الأجهزة التنفيذية برئاسة رؤساء القرى التسع بصيانة اعمدة الأنارة ونظافة بنطاق الوحدات المحلية التسع، حيث تم رفع كافة الأتربة والمخلفات الصلبة من نقاط التجميع وتسوية وتمهيد ورفع التراكمات على جانبي الطرق بالقرى والطرق الفرعية والرئيسية.





كما واصلت الوحدة المحلية تنظيم الحملات التفتيشية والرقابية لرصد المخالفات وتحقيق الانضباط على السلع التموينية والمواد الغذائية، بالتعاون مع مديرية التموين والجهات المعنية، وجهاز حماية المستهلك وذلك من خلال المرور على المخابز البلدية والأسواق، للتأكد من جودة المعروض من المنتجات على المواطنين للقضاء على كافة ظواهر الغش والتجاري والتدليس، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.





واوضح اللواء احمد السايس أن الحملات اسفرت عن تحرير 44 مخالفة تموينية متنوعة، تنوعت بين( عدم الإعلان عن الأسعار- عدم حمل شهادة صحية- عدم توافر اشتراطات صحية- ومخالفات نقص وزن ومواصفات وعدم اعطاء بون صرف وعدم نظافة وغيرها) كما تم ضبط 20 اسطوانة غاز مدعم بغرض بيعها بالسوق السوداء.





وأشار إلى أن تلك الإجراءات تأتي بهدف، إحكام الرقابة على كافة السلع التموينية والتي يتم عرضها للمواطنين حفاظا على صحتهم وسلامتهم، وفي ضوء الاجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





كما حررت الوحدة المحلية 12 محضر لعدم ارتداء الكمامة، وتحرير المحاضر لغير الملتزمين بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا .



