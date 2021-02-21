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محافظات

سوهاج تنظم 5 ندوات للتوعية بالآثار السلبية للزيادة السكانية

الأحد 21/فبراير/2021 - 02:09 م
ندوة التوعية بالأثار
ندوة التوعية بالأثار السلبية للزيادة السكانية
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أنغام الجنايني
نظمت مديرية الشباب والرياضة بسوهاج، وفرع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بالمحافظة 5 ندوات توعوية بمراكز (طما، وطهطا، وسوهاج، وأخميم)، حول أهمية تنظيم الأسرة ومخاطر الزيادة السكانية، وذلك في إطار فعاليات مبادرة "حلوة الذرية .. بس مسئولية"، والتي أطلقها اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج.

وذلك للتوعية بمخاطر الزيادة السكانية، والتي تستمر لمدة 30 يوما حتى 15 مارس القادم، بالتعاون بين محافظة سوهاج، والمجلس القومي للسكان، ووحدة السكان بالديوان العام.


وأوضح محمد الدالي مدير عام هيئة محو الأمية وتعليم الكبار فرع سوهاج، أنه تم تنفيذ 4 ندوات توعوية بمراكز (طما، وطهطا، وسوهاج، وأخميم)، بمشاركة مدربين من هيئة تعليم الكبار، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، وأطباء متخصصين.

وأشار إلى أن الندوات دارت حول مبادرة "حلوة الذرية .. بس مسئولية"، ومفهوم المسئولية وأدوار ومسئوليات معلمات محو الأمية في رفع الوعي بالقضية السكانية من خلال فصول محو الأمية وتعليم الكبار، ورأي الدين الإسلامي والمسيحي في القضية السكانية، والجوانب الصحية، ووسائل تنظيم الأسرة وأماكن تقديم خدماتها.

ومن جانبه قال محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، إنه تم تنظيم ندوة بمركز شباب إدفا بسوهاج حول أهمية تنظيم الأسرة، بحضور ممثلي الأزهر والأوقاف والكنيسة والصحة.
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