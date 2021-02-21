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فن

في ذكرى رحيله.. سبب عدم حديث أمير كرارة عن جده شكوكو

الأحد 21/فبراير/2021 - 03:00 م
صدى البلد
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ايه عاطف
تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان الكبير محمود شكوكو، والذي اشتهر بالتمثيل والغناء وكان له بصمة خاصة في عدد من الأفلام التي شارك بها.

"ش ش كوكو" كانت هذه الصيحة المميزة التي اشتهر بها هذا الديك وأُعجب بها الجد، الذي أصرّ على تسمية حفيده بهذا الاسم "شكوكو"، فيما رفض الأب وأراد تسميته "محمود" ولإرضاء الطرفين تم تسمية المولود في شهادة الميلاد محمود والشهرة شكوكو، ثم أُعيد قيد اسمه مركبا في الشهادة ليصبح "محمود شكوكو".


وقال الفنان أمير كرارة، إنه لا يحب أن يعيش بدون نظام، مضيفا: "مش بعرف أعيش في كراكيب، وأصحابي بيقولوا عليا جدع".

وأضاف كرارة خلال حواره مع الإعلامية رشا الخطيب، ببرنامج "السرداب" أنه لا يحب أن يتحدث عن جده الفنان الراحل شكوكو، حتى لا يفسر أحد ارتباط نجاحه بجده، مضيفا: "بحب فن الأراجوز، وجدي كان الممثل الوحيد في العالم اللي عمل الفن ده، واتعمله تمثال".
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