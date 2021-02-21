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اقتصاد

الحديد والصلب: 619 مليون جنيه إيرادات الشركة خلال 7 أشهر

الأحد 21/فبراير/2021 - 02:41 م
الحديد والصلب
الحديد والصلب
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علياء فوزي
كشفت شركة الحديد والصلب المصرية، التابعة للقابضة المعدنية إحدى شركات قطاع الأعمال العام عن تسجيل إيرادات النشاط الجاري للشركة 619.05 مليون جنيه خلال الفترة من 1 يوليو وحتى 31 يناير 2021.

وقالت الحديد والصلب، اليوم، إن المبيعات المحلية والصادرات بلغت 107 ملايين جنيه خلال ديسمبر 2020، ووافق مجلس إدارة الشركة على منح العضو المنتدب التنفيذي تفويض في التوقيع على عقد الاتفاق بين شركة الحديد والصلب المصرية وشركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما".

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وحققت الشركة عن النصف الأول من العام المالي الجاري، خسائر بلغت 437.05 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل خسائر بلغت 478.18 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر لتسجل 555.28 مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 583.25 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

كانت الجمعية العامة العادية لشركة الحديد والصلب المصرية، وافقت على حل وتصفية الشركة فور الانتهاء من عملية التقسيم، وتفويض رئيس الجمعية في تعيين المصفيين وتحديد أتعابهم ومدة التصفية على أن يكون المركز المالي للشركة في 31 ديسمبر 2020 أساسًا للتصفية.
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