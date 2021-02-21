كسر مفاجئ بخط مياه وسط مدينة بني سويف والمحافظ يشدد على سرعة الإصلاح

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مع مسؤولى شركة مياه الشرب والصرف الصحي والطرق الأعمال الجاري تنفيذها لإصلاح تآكل مفاجئ بوصلة خط طرد صرف صحي بميدان المديرية، والتي وجه المحافظ بسرعة الانتهاء منها وإعادة الحركة لطبيعتها بالمنطقة الحيوية بمدينة بني سويف.





وأوضح المهندس أحمد الصحصاح رئيس الشركة أنه نتج عن تآكل وصلة حديد بغرفة المحابس الخاص بخط الطرد والتي تقع على عمق 2 متر،مبينا أن الكسر الناتج عن تآكل الوصلة حدث بشكل مفاجئ وليس كسرا بمطبق الصرف.





وأكد رئيس الشركة على أنه تم الدفع بفنيي الشركة لفك الوصلة لتغييرها بتركيب وصلة جديدة ، حيث من المقرر الانتهاء من العمل منها اليوم الأحد.





من جهته أضاف المهندس ناصر فراج مدير عام الطرق والنقل أنه وتنفيذا للتوجيهات السابقة من المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم،فقد تم عمل التنسيقات اللازمة مع جميع مسؤولى شركات المرافق من المياه والصرف والغاز والكهرباء والاتصالات قبل البدء في تطوير الميدان وحديقة المديرية، وتم عمل محاضر تنسيقية في هذا الشأن، موضحا أن الكسر حدث بشكل مفاجي نتيحة تآكل وصلة الحديد وقامت شركة المياه بفكها واستبدالها بوصلة جديدة.

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من جانب آخر تابع الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف مع وكيلة وزارة التربية والتعليم ،خطة استعدادات المديرية الخاصة لعقد امتحانات النصف الأول من العام الدراسي الحالي 2020 /2021.

جاء ذلك بناء على خريطة المرحلة المقبلة التي أقرتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بخصوص عقد الامتحانات .

وقالت سهام يوسف وكيل الوزارة أنه تم عقد اجتماعا بحضور مديرى الإدارات التعليمية وموجهى عموم المواد ،ومديري الإدارات المعنية بالمديرية،لمراجعة استعدادت المديريات لعقد الامتحانات،والذي تناول التأكيد على الالتزام بالقرارات الصادرة من الوزارة بشأن التعليمات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل من الرابع الإبتدائى وحتى الثانى الإعدادى،والتعليمات الصادرة بالكتاب الدورى، وآلية امتحانات الفصل الدراسى الأول والخاص بالتعليم الفنى ، والصفين الأول والثانى الثانوى.



