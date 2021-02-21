ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

لوكاكو ولاوتارو يقودان هجوم الانتر أمام ميلان في ديربي الغضب الإيطالي

الأحد 21/فبراير/2021 - 03:10 م
لوكاكو ولاوتارو
لوكاكو ولاوتارو
Advertisements
عبدالله هشام
يستضيف فريق إيه سي ميلان نظيره إنتر ميلان، اليوم، الأحد، على ملعب سان سيرو، ضمن منافسات الجولة الـ 23، من مسابقة الدوري الإيطالي.

ويطمح إنتر ميلان بقيادة مدربه المخضرم أنطونيو كونتي لحسم ديربي الغضب لصالحه، أو تحقيق التعادل على أقل تقدير للبقاء في الصدارة.

وجاء تشكيل انتر ميلان كالتالي :

حراسة المرمى: هاندانوفيتش

الدفاع: سكرينيار- دي فري - باستوني

الوسط: حكيمي - باريلا - بروزوفيتش - إريكسن - بيريسيتش

الهجوم: لوكاكو - لاوتارو

ويسعى فريق ميلان بقيادة نجمه السويدي إبراهيموفيتش، لاستعادة نغمة الانتصارات أمام إنتر في مباراة اليوم، واستعادة صدارة الكالتشيو.

كان ميلان خسر بهدفين دون رد أمام سبيزيا، في الجولة الماضية من مسابقة الدوري.

كانت مباراة الدور الأول انتهت بفوز فريق ميلان على إنتر بهدفين مقابل هدف.

ويتصدر إنتر ميلان جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي برصيد 50 نقطة، بفارق نفطة وحيدة عن إيه سي ميلان صاحب المركز الثاني.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الدوري الإيطالي .. لوكاكو وسانشيز يقودان إنتر ميلان أمام كالياري

إنتر ميلان يضرب كالياري بثلاثية ويصعد لوصافة الدوري الإيطالي

الدوري الإيطالي.. حكيمي ولوكاكو يقودان إنتر ميلان أمام سبيزيا

الدوري الإيطالي.. شوط أول سلبي بين إنتر ميلان وسبيزيا

تشكيل روما وإنتر ميلان المتوقع قبل قمة الدوري الإيطالي

قبل دقائق من انطلاقها.. تعرف على تشكيل روما وانتر ميلان بالدوري الإيطالي

ترشيحاتنا

صحة البرلمان توضح استعدادات الحكومة للموجة الثالثة من كورونا

ما حكم تقسيم الزكاة فى صورة مبالغ شهرية على المحتاجين .. الإفتاء توضح

بخور وشموع ودموع.. صلاة جنازة على سائق تاكسي عثر عليه مقتولا 6 طعنات داخل سيارته بالإسماعيلية

بعد إساءته للصعايدة.. هل يحق لتامر أمين التظلم على قرار إيقافه؟| القانون يجيب

في ذكرى رحيله.. سبب عدم حديث أمير كرارة عن جده شكوكو

في تحقيقات عقار كرداسة المحترق.. النيابة الإدارية تحيل 4 مسئولين بالوحدة المحلية للمحاكمة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان لافت.. شاهد إطلالة زوجة محمد زيدان في حفل عيد ميلادها

الخلاف بين الأمير هاري وشقيقه ويليام يشتعل مجددًا والسبب "إهانة للملكة"

تعرف على العوامل المساعدة لنجاح عملية الحقن المجهري