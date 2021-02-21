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رياضة

شوط أول سلبي بين الجونة والمقاولون العرب في الدوري المصري

الأحد 21/فبراير/2021 - 03:40 م
المقاولون العرب
المقاولون العرب
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عبدالله هشام
انتهت أحداث الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الجونة ومنافسه المقاولون العرب، في المباراة المقامة حاليًا بعد تأجيلها من الجولة الثالثة عشرة من عمر الدوري المصري الممتاز. 

وجاء تشكيل الجونة كالتالي: 

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم.

خط الدفاع: محمد يكن، محمد نجيب، لؤي وائل وجونثان نجويم.

خط الوسط: نور السيد، سيرج آكا وعبالفتاح عموري.

خط الهجوم: محمود الشبراوي، إسلام عبد النعيم وإدريس مبومبو.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: إسلام طارق، عمرو السعداوي، زياد الجيوشي، ناصر ناصر، عمرو بركات، عبد الجواد، عربي بدر، محمد رجب وعمر السعيد.

بينما جاء تشكيل المقاولون العرب كالتالي : 

محمود أبوالسعود ، وأمير عابد ومحمد سمير وخالد الحسيني وحسن الشامي وسيم نغموشي ويوسف الجوهري وكريم مصطفى وعبدالله ياسين وأحمد داودا ولويس أدوارد

ويحتل الجونة، قبل مباراة اليوم، المركز السادس برصيد 19 نقطة، وبفارق نقطتين فقط عن الأهلي، صاحب المركز الثالث، بينما يحتل المقاولون العرب المركز الرابع عشر برصيد 11 نقطة وبفارق 4 نقاط فقط عن المركز الأخير بجدول المسابقة.
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