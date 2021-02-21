ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلماني يطالب وزيرة الصحة بمساواة شهداء ومصابي كورونا بنظرائهم في الجيش والشرطة

الأحد 21/فبراير/2021 - 04:03 م
الدكتورة هالة زايد
الدكتورة هالة زايد ، وزيرة الصحة
Advertisements
فريدة محمد
وجه النائب دكتور فريدي البياضي، عضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، حديثه للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، اليوم الأحد، قائلا إنه "قد لا يكون إنصاف الأطقم الطبية ماديًا مسئوليتك المباشرة لضعف الميزانية المقررة من الحكومة، لكن لا يمكن ان نعفيك من مسئوليتك عن عدم المطالبة بحقوقهم، الاطقم الطبية مظلومين أحياءً وشهداءً". 

وطالب البياضي في كلمته أمام لجنة الصحة لمجلس النواب بحضور وزيرة الصحة والسكان، بأن تدعم حق الأطقم الطبية في مساواة شهداء ومصابي الوباء بشهداء ومصابي الجيش والشرطة.

وقال البياضي للوزيرة: "لقد تقدمت بمشروع تعديل القانون الاسبوع الماضي و القانون الحالي يسمح لرئيس مجلس الوزراء، بإضافة الاطقم الطبية لصندوق دعم الشهداء بناء على طلب الوزير المختص.

وأشار البياضي إلى أنه مستعد لسحب مشروعه اذا تقدمت الوزيرة بضم الاطقم الطبية و اقرت الحكومة الأمر، قائلا إن "ما يهمني في النهاية هو إنصاف الأطقم الطبية وليس من قام بالأمر".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مشروع قانون جديد تحت قبة البرلمان لتكريم ضحايا العمليات الحربية

برلماني: الأطقم الطبية بمثابة خط الدفاع الأول.. ودعمها واجب وطني

نائبة بالشيوخ عن مشروع قانون تكريم الأطباء: دورهم لا يقل أهمية عن رجال الشرطة

لتصدرهم المشهد العالمى .. برلمانية تطالب بسرعة تفعيل مشروع قانون تكريم الأطباء

تأييد برلماني لـ مشروع قانون تكريم الأطباء وأسر الشهداء.. نواب: قدموا أرواحهم من أجل إنقاذ الوطن.. ومازالوا يواجهون خطر كورونا

نائب مهاجما وزيرة الصحة: الأرقام المعلنة لا تمت للواقع بأي صلة

ترشيحاتنا

الأعلى للإعلام يحذر القنوات من إثارة الفتن والخلافات بين جماهير الكرة

وزيرة الصحة تعلن وصول شحنة لقاحات كورونا جديدة وتخصيصها لكبار السن

الكاف يوافق على حضور الجماهير مباراة سيمبا والأهلي رسميا

هداف الهلال السعودي لـ صدى البلد: أحلم بتمثيل منتخب مصر

بسبب المجال الجوي.. الزمالك ينهي أزمة السفر إلى السنغال

أمطار رعدية وعوائق ترابية.. تحذير قوي من الأرصاد السعودية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأول مرة.. ظهور مرسيدس G-Class 4 × 4 موديل 2022 الجديدة

بمكياج جذاب.. أسما شريف منير تستعرض جمالها في أحدث ظهور لها

بالفستق والشيكولاتة ونباتي.. وصفات متنوعة لعمل السحلب فى المنزل