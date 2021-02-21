برلماني يطالب وزيرة الصحة بمساواة شهداء ومصابي كورونا بنظرائهم في الجيش والشرطة

وجه النائب دكتور فريدي البياضي، عضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، حديثه للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، اليوم الأحد، قائلا إنه "قد لا يكون إنصاف الأطقم الطبية ماديًا مسئوليتك المباشرة لضعف الميزانية المقررة من الحكومة، لكن لا يمكن ان نعفيك من مسئوليتك عن عدم المطالبة بحقوقهم، الاطقم الطبية مظلومين أحياءً و شهداءً ".





وطالب البياضي في كلمته أمام لجنة الصحة لمجلس النواب بحضور وزيرة الصحة والسكان، بأن تدعم حق الأطقم الطبية في مساواة شهداء ومصابي الوباء بشهداء ومصابي الجيش والشرطة.





وقال البياضي للوزيرة: "لقد تقدمت بمشروع تعديل القانون الاسبوع الماضي و القانون الحالي يسمح لرئيس مجلس الوزراء، بإضافة الاطقم الطبية لصندوق دعم الشهداء بناء على طلب الوزير المختص.





وأشار البياضي إلى أنه مستعد لسحب مشروعه اذا تقدمت الوزيرة بضم الاطقم الطبية و اقرت الحكومة الأمر، قائلا إن "ما يهمني في النهاية هو إنصاف الأطقم الطبية وليس من قام بالأمر".