ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الأعلى للإعلام يوافق على فتح مكتب لقناة France 24 بالقاهرة

الأحد 21/فبراير/2021 - 04:29 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالوكيل ابوالقاسم
وافق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على الطلب المقدم من قناة «France 24» لفتح مكتب تمثيل لها في مصر باسم شركة «القاهرة الإخبارية CNC».

من جانب اخر اعلن المجلس الاعلى لتنظيم الاعلان انه وفقًا للمادة 211 من الدستور الصادر عام 2014 والمادة (94) من القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام واللوائح الصادرة تنفيذًا له.

واضاف المجلس فى قراره بعد التحقيق مع تامر أمين في المخالفات المنسوبة له والممثل القانوني لقناة النهار قـــرر
 أولًا: تغريم القناة 250 ألف جنيه وإنذارها بسحب الترخيص حال تكرار المخالفات.
 ثانيًا: وقف برنامج آخر النهار الحلقات الخاصة ب تامر أمين ومنع ظهوره في وسائل الإعلام لمدة شهرين.
 ثالثًا: إحالة البلاغات المقدمة للمجلس إلى النائب العام.
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمناسبة اليوم العالمي للغة الأم.. تعرف على تاريخه وأهدافه.. وهذه قصة «اللغات المهددة بالانقراض»

لأول مرة.. ظهور مرسيدس G-Class 4 × 4 موديل 2022 الجديدة

بمكياج جذاب.. أسما شريف منير تستعرض جمالها في أحدث ظهور لها