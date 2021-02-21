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برلمان

برلماني: تصريحات تامر أمين ضد الصعايدة جريمة.. وفصله من المهنة "لا يكفي"

الأحد 21/فبراير/2021 - 06:40 م
صدى البلد
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الفيوم - نبيل أبو السعود
أكد النائب أحمد دياب، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن تصريحات الإعلامي "تامر أمين"، مقدم برنامج أخر النهار على قناة النهار "جريمة تستوجب الحبس والغرامة، وليس الفصل فقط أو وقف البرنامج"، مشيدا بقرار  الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، بالغاء تصريح مزاولة المهنة الصادر لتامر امين ابراهيم يوسف بسيوني لمخالفتة ميثاق الشرف الإعلامي، بسبب حلقته التي تحدث فيها بأسلوب غير لائق عن الصعايدة.

وأضاف  دياب، أن اعتذار تامر أمين، أو ألغاء تصريح مزاولته العمل الإعلامي لا يرد الاساءة عن أهل الصعيد، ولا يكفي لإنهاء حالة الغليان في الشارع المصري، (بحري وقبلي) بشكل عام، والذي انتفض لكلام أمين، غير المسؤول، وغير الواعي، بطبيعة الصعايدة واحترامهم وإعزازهم لبناتهم، مهما كانت الظروف والحالة الاقتصادية لبعضهم.

وكانت التحقيقات، مع تامر أمين، استمرت قرابة الثلاث ساعات ونصف، انتهت الي ثبوت مخالفتة لميثاق الشرف الاعلامي ومدونة السلوك المهني في باب أولا المبادئ العامة في فقراتها أرقام 2.4.6.7.. والتي نصت: ١ - الفقرة رقم 2 على احترام الاديان السماوية والقيم المجتمعية وآداب وتقاليد المهنة   ، ٢ - الفقرة رقم 4 تأكيد دور الاعلام في حماية الوحدة الوطنية والتماسك القومي  ، ٣ - الفقرة رقم 6 احترام الكرامة الإنسانية وعدم الإساءة الي اي فئة من فئات المجتمع.

وفي باب الواجبات خالف المذكور الفقرة رقم 7 والتي نصت على عدم انتهاك حرمة الحياة الخاصة والعائلية للمواطنين كافة وبناء عليه صدر قرار الدكتور طارق سعدة  في المواد سالفة الذكر.

وتعود نقابة الإعلاميين وتؤكد احترامها الكامل للشعب المصري كافة واهلنا في الصعيد بصفة خاصة.


أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أنه وفقًا للمادة 211 من الدستور الصادر عام 2014 والمادة (94) من القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام واللوائح الصادرة تنفيذًا له.

وأضاف المجلس في قراره بعد التحقيق مع تامر أمين في المخالفات المنسوبة له والممثل القانوني لقناة النهار.

قـــرر الآتي:

أولًا: تغريم القناة 250 ألف جنيه وإنذارها بسحب الترخيص حال تكرار المخالفات.

ثانيًا: وقف برنامج آخر النهار والحلقات الخاصة بتامر أمين ومنع ظهوره في وسائل الإعلام لمدة شهرين.

ثالثًا: إحالة البلاغات المقدمة للمجلس إلى النائب العام.
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