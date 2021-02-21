رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان: مصر ستصبح واحدة من أهم الدول في مجال إنتاج الذهب

قال النائب معتز محمد محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن مصر مؤهلة لتكون واحدة من أهم الدول في مجال إنتاج الذهب، خاصة بعد ما تم إنجازه في هذا الملف على مدار الأشهر القليلة الماضية، وكذلك بعد تصريحات طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية الأخيرة، التي أكد فيها نجاح المزايدة العالمية للبحث عن الذهب واستغلاله، ما أعطى دفعات قوية إلى الاستمرار فى تطوير قطاع التعدين المصري وتحقيق النتائج المأمولة.





وأشار "محمود"، خلال تصريحات له اليوم، إلى الخطوات التي اتخذتها الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الملف وأبرزها التعديلات التشريعية التي تم إقرارها لدعم الاستثمار التعديني والتي تُرجمت على أرض الواقع بعملية طرح المزايدة العالمية للذهب وإعلان النتائج ومن ثم توقيع عقود التنقيب، الأمر الذي ساعد على وضع مصر على خريطة الاستثمار العالمى للتنقيب عن الذهب وجذب شركات التعدين العالمية والمصرية.





وأكد رئيس لجنة الصناعة، أهمية قطاع التعدين في دعم الاقتصاد المصري، خاصة في ظل الثروة المعدنية التي تتمتع بها مصر، متوقعا أن يكون هذا القطاع أحد الروافد الأساسية للدخل القومي فى ظل الزخم والدعم الذي توليه القيادة السياسية والحكومة لجهود تطويره وتعظيم القيمة المضافة منه.



