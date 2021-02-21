ضمن مبادرة «مصرية بـ 100 راجل».. وزارة الهجرة تعلن آليات مشاركة المصريات بالخارج.. برلمانيون: المرأة المصرية قادرة على تمثيل بلدها خارجيا.. وتعكس تقدير الدولة الكبير لها

نائب يؤكد دور المرأة وإسهاماتها المتعددة في المجالات والمحافل الوطنية والدولية

برلمانية: المبادرة تستهدف الاستفادة من خبرات وتجارب مصر بالخارج في دعم قضاياها

النقاش: المرأة المصرية شهدت نصرة حقيقية في مجتمعنا





أعلنت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الآليات التنفيذية لمبادرة "مصرية بـ100 راجل"، التي تستهدف الاستفادة من خبرات وتجارب الدولة بالخارج في دعم قضايا مصر، ودمجهم في المبادرات الوطنية ومحاور التنمية.





وقالت السفيرة نبيلة مكرم إن شهر مارس المقبل سيشهد الانطلاق الفعلي لمبادرة "مصرية بـ100 راجل"، كونه شهر المرأة، وسيتم عقد لقاءات افتراضية عبر تطبيق "زووم" مع نماذج من المرأة المصرية بالخارج في عدد من الدول حول العالم، وهي لقاءات تستهدف وضع أفكار ورؤى لمشاركة المرأة المصرية في دعم القضايا الوطنية للدولة المصرية، كذلك طرق المشاركة في المبادرات الوطنية من خلال وزارة الهجرة.





وتابعت أن المبادرة تأتي انعكاسا لتقدير الدولة الشديد لدور المرأة المصرية بالخارج داخل مختلف المجتمعات الأجنبية، وما لها من تأثير واسع في مختلف المجالات العاملة بها، حتى أصبحنا نمتلك قوة كبيرة تمثلها المرأة المصرية خارجيا، دفعتنا لاستمرار السعي في الاستفادة من تلك الخبرات العميقة للمرأة المصرية في دعم القضايا الوطنية للدولة المصرية، والعمل على دمجها في عملية التنمية.





وأضافت وزيرة الهجرة أن إطلاق المبادرة جاء تلبية لرغبة عدد كبير من المصريات بالخارج، لوضع إطار يستطعن من خلاله المشاركة في دعم الدولة المصرية والدفاع عنها خارجيا، أمام محاولات البعض تصدير صورة مغلوطة عن مصر في عدد من المجتمعات، هذا بالإضافة إلى البدء في دمجهم ضمن مبادرة "أصلك الطيب" المعنية بمشاركة المصريين بالخارج في تطوير القرى المصرية، وذلك تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بتطوير الريف المصري تحت مظلة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".





وأشاد نواب البرلمان بهذه المبادرة مؤكدين أنها تعكس تقدير الدولة لها وإيمانا بكفاءتها وقدرتها على دعم قضايا بلادها والدفاع عنها.





بداية أشار النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ، إلى الإهتمام الكبير الذي ولته الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمرأة، مؤكدا دورها الكبير وإسهاماتها المتعددة في كافة المجالات والمحافل الوطنية والدولية.





ولفت البلشي في تصريحاته الخاصة إلى أن مبادرة "مصرية بـ100 راجل"، التي تستهدف الاستفادة من خبرات وتجارب الدولة المصرية بالخارج في دعم قضايا الدولة المصرية، ودمجهم في المبادرات الوطنية ومحاور التنمية، تؤكد ثقة الدولة بها وبقدرتها على تمثيل الدولة خارجيا.





وأكد عضو مجلس الشيوخ على إثبات المرأة المصرية جدارتها في كافة المواقف، موضحا أن تمثيلها بالبرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ يعد خير دليل على أنها نالت حقوقها السياسية وأثبتت كفاءتها .





وثمنت النائب ايناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، توجيهات وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، لمشاركة المصريات بالخارج في مبادرة "مصرية بـ100 راجل"، مؤكدة أن هذه المبادرة تؤكد انعكاسا لتقدير الدولة دور المرأة المصرية بالخارج.





وأشارت عبد الحليم، إلى أن مبادرة " مصرية ب 100 راجل" هي فريدة من نوعها، خاصة وأنها تسلط الضوء على المرأة المصرية ونجاحها في إدارة الأزمات، لافتة إلى أنها تستهدف الاستفادة من خبرات وتجارب الدولة المصرية بالخارج في دعم قضايا الدولة المصرية، ودمجهم في المبادرات الوطنية ومحاور التنمية، كما تساهم بشكل كبير في تخفيف التنمية للدولة.





وأضافت عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية تولى اهتمام كبير للمرأة المصرية منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد حكم البلاد، وأكبر دليل على ذلك تمكينها في الكثير من المجالات، حتي اصبحت لديها القوة لتمثيلها خارجيا.





وقالت النائبة فريدة النقاش عضو مجلس الشيوخ إن طبيعة المصريين عندما يهاجروا لبلاد خارجية يكون لديهم دائما حنين وإنتماء قوي لبلدهم، مؤكدة أهمية الدور الذين يقومون به من دعم قضايا وطنهم والدفاع عنه بكل ما أتيح لهم من قوة .





وثمنت النقاش في تصريحاتها لـ"صدى البلد" لمبادرة "مصرية بـ100 راجل"، التي تستهدف الاستفادة من خبرات مصر بالخارج في دعم قضاياها ، ودمجهم في المبادرات الوطنية ومحاور التنمية، مؤكدة أن المرأة المصرية كانت دائما على قدر المسئولية.



