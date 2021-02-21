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اقتصاد

3 مليارات جنيه حجم السيولة بالبورصة اليوم

الأحد 21/فبراير/2021 - 07:30 م
محمد صبيح
بلغ إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأحد أول جلسات الأسبوع نحو 3 مليارات  جنيه فى حين بلغت كمية التداول 654.7 مليون ورقة منفذة على 42.9 الف عملية.

ارتفعت أسعار أسهم 118 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 39 شركة، وحافظت 34 شركة على أسعار إغلاقاتها السابقة.

سجلت مؤشرات البورصة ارتفاعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم، الأحد، مستهل تعاملات الأسبوع، مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الأستثمار المحلية والعربية، فيما مالت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو البيع.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 3ر4 مليار جنيه، لينهى التعاملات عند مستوى 4ر701 مليار جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت 3 مليارات جنيه، تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة4ر0 في المائة لينهي التعاملات عند مستوى 85ر11425 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 77ر1 في المئة ليبلغ مستوى 06ر2392 نقطة.

وشملت الارتفاعات مؤشر "إيجي إكس 100"، الأوسع نطاقا الذي أضاف نحو 37ر1 في المائة إلى قيمته ليبلغ مستوى 42ر3420 نقطة.

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