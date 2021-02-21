بعد أسبوعين من العزل.. تعافي الراقصة دينا من فيروس كورونا

حبايبي الجمهور الغالي على قلبي جدا على دعواتكم ليا.





وتابعت دينا :"الحمد لله بعد اسبوعين نتيجة التحليل سلبية، وأنا مازلت ملتزمة بالعلاج و الراحة علشان مايحصل اي مضاعفات ، بشكركم كلكم على دعواتكم وحبكم اللي حقيقي فرقوا معايا جدا في فترة العزل ".



واضافت دينا: " و بشكر جدا دکتوري الدكتور بيجاد على رعايته ليا طوال فترة مرضي. من فضلكم ، خدوا بالكم على نفسكم وربنا يشفي كل مريض. بحبكم".



يذكر أن الفنانة دينا شاركت في السباق الرمضانى 2020 بمسلسل سلطانة المعز، من بطولة النجمة غادة عبد الرازق ومجموعة كبيرة من الفنانين. وتعتبر "سلطانة المعز" ملحمة درامية شعبية تدور أحداثها في إطار اجتماعي تشويقي من بطولة غادة عبد الرازق، محمود عبد المغني، تهاني راشد، حسن حسني، محمد شاهين، دينا، محمد لطفي، محمود البزاوي، وليد فواز، مي الغيطي، أحمد ماجد، كريم الأبنودي ورنا رئيس، ومدير التصوير هيثم زانيتا وإخراج محمد بكير