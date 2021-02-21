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رياضة

إنتر يتربع على الصدارة.. جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعد انتهاء ديربي الغضب

الأحد 21/فبراير/2021 - 06:35 م
صدى البلد
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محمد السعيد
حسم إنتر ميلان ديربي الغضب لمصلحته بالفوز على إيه سي ميلان بثلاثة أهداف دون رد، ضمن منافسات الجولة الـ 23، من مسابقة الدوري الإيطالي.

جاءت أهداف إنتر ميلان عن طريق لاوتارو مارتنيز ( هدفين) في الدقيقة 5 و 57، بينما أحرز رومليو لوكاكو الهدف الثالث في الدقيقة 67.

وبهذا الفوز رفع إنتر ميلان رصيده إلى النقطة 53 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بينما تجمد رصيد ميلان عند النقطة 49 في المركز الثاني.

جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بعد نهاية ديربي الغضب:

1- إنتر ميلان: 53 نقطة
2 ميلان: 49 نقطة
3- روما: 43 نقطة
4- لاتسيو: 43 نقطة
5- يوفنتوس: 42 نقطة
6-  نابولي: 40 نقطة
7- أتلانتا: 40 نقطة
8- ساسولو: 35 نقطة
9- فيرونا: 34 نقطة
10- سامبدوريا: 30 نقطة
11-  جنوى: 26 نقطة
12- بولونيا: 25 نقطة
13-  أودينيزي: 25 نقطة
14- فيورنتينا: 25 نقطة
15- بينفينتو: 24 نقطة
16- سبيزيا: 24 نقطة
17- تورينو: 20 نقطة
18- كالياري: 15 نقطة
19- بارما: 14 نقطة
20- كروتوني: 12 نقطة
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