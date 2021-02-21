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محافظات

محافظ بني سويف يبحث مع رئيس شركة المياه مشروعات مبادرة «حياة كريمة»

الأحد 21/فبراير/2021 - 07:31 م
اجتماع محافظ بني
اجتماع محافظ بني سويف
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محمد عبدالحليم
التقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف اليوم، الأحد، المهندس أحمد الصحصاح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بحضور اللواء جمال مسعود السكرتير العام؛ لبحث الإجراءات والخطوات التي تنفذها الشركة ضمن الخطوات العملية للبدء في تنفيذ مشروعات القطاع ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في 66 قرية بمركزي ناصر وببا ، ضمن المشروع القومي لتطوير قرى مصر الذي يتبناه ويرعاه الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بهدف تحسين مستوى معيشة المواطن المصري بالريف في كافة مناحي الحياة. 

وخلال اللقاء ناقش المحافظ بعض الإجراءات المحددة لضمان التواصل المستمر والمتابعة الدائمة لأعمال المبادرة المقرر تنفيذها  بقرى ناصر وببا، التي تتضمن قيام الشركة بتنفيذ مجموعة من الأعمال والإجراءات الخاصة برفع كفاءة وزيادة الطاقة لمحطات مياه الشرب من توسعات وأعمال تطوير ورفع كفاءة، وذلك بالتوازي مع خطوات مماثلة ينفذها الجهاز التنفيذي بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي في مجال  تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بالقرى غير المخدومة، بجانب تطوير ورفع كفاءة محطات الصرف والمعالجة القائمة بما يواكب التطورات التي ستحدث مع زيادة عدد من المستفيدين من خدمة الصرف الصحي. 

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وأكد المحافظ أن المشروع أولوية أولى للجهاز التنفيذي  بالمحافظة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئاسة مجلس الوزراء في هذا الشأن ، مشددًا على إلى أهمية  تكاتف كافة الجهود لتذليل أي عقبات وتيسير الإجراءات للإسراع في بدء تنفيذ تلك الأعمال ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير القرى المصرية، التي تهدف إلى  تحقيق التنمية المستدامة ورفع قدرات البنية الأساسية والتحتية من كل الجوانب الخدمية؛ وذلك لتغيير واقع حياة المواطنين  على نحو أفضل وأشمل، لمواكبة الجهود التنموية الأخرى التي تشمل كل القطاعات بالدولة. 

 تجدر الإشارة إلى أنه قد تم إدراج 66 قرية بناصر وببا  ضمن المبادرة،التي من المقرر أن تشهد أعمال تطوير شاملة ،تتضمن تحسين خدمات البنية الأساسية من توافر خدمات مياه الشرب والصرف،الكهرباء، الطرق والمواصلات والاتصالات،بالإضافة إلى الاهتمام بالنظافة والبيئة ،وإنشاء مواقف وأسواق نموذجية وتأهيل وتبطين الترع والمصارف داخل الكتلة السكنية لتقديم خدمات أفضل لسكان القرى وتخفيف العبء عن كاهلهم ورفع مستوى الحياة المعيشية. 

كما تم تشكيل لجان مختصة بمشروعات المبادرة في القطاعات المستهدفة، بجانب تشكيل لجنة عليا برئاسة المحافظ وإشراف نائب المحافظ ومتابعة معاون المحافظ والمستشار العسكري بجانب رؤساء المدن والقطاعات والإدارات المعنية لتشمل الإشراف على لجنة التخطيط المحلية،بجانب تشكيل لجان شبابية بها عدد من شباب البرنامج الرئاسي وشباب مبادرة تأهيل وتمكين وممثلين لشباب القرى المدرجة في التطوير،بالإضافة إلى أنه جاري عقد حوارات مجتمعية مع أهالي القرى المدرجة في المبادرة،وذلك للوقوف على أهم الاحتياجات والنقاط الساخنة والملحة وترتيب الأولويات للبدء فيها. 
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