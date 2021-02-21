إيران وإسرائيل تجتمعان على نهاية الاتفاق النووي.. لماذا ترفض طهران وتل أبيب عودة بايدن للاتفاق النووي.. وجدل في واشنطن حول جدوى اتفاقية أوباما

* الجارديان: صقور إيران وإسرائيل لديهما توافق بشأن عدم نجاح محاولة بايدن لإنقاذ الاتفاق النووي

* خريطة التحركات الدبلوماسية لإحياء الاتفاق النووي

* حل وحيد أمام بايدن لتنفيذ هدف إدارته الأول





نشرت صحيفة "الجارديان" البريطانية مقالا جاء فيه أن "الصقور" في إيران وإسرائيل لديهما توافق بشأن ضرورة عدم نجاح محاولة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن لإنقاذ الاتفاق النووي بين طهران والقوى العالمية عام 2015.





وقال كاتب الجارديان سيمون تيسدال إنه الأعداء اللدودين، إيران وإسرائيل، لديهما الكثير من الأشياء المشتركة، فكلاهما قوة إقليمية تتجاوز مصالحها حدودها. وكلاهما مدين بالفضل بطرق مختلفة لتغيير سياسة الولايات المتحدة. كلاهما لديه برامج نووية سرية، وكلاهما يتجهان نحو انتخابات وطنية، الشهر المقبل في إسرائيل، وإيران في يونيو، والتي يمكن أن تقرر ما إذا كان العداء البارد سيتحول إلى حرب ضارية.





استمرت المواجهة حول المحاولات الإيرانية المزعومة، والتي يتم رفضها دائمًا، للحصول على قدرة لصنع قنبلة ذرية لفترة طويلة لدرجة أن مخاطرها غالبًا ما يتم التقليل من شأنها. لكن الأيام القادمة ستكون حاسمة. حددت إيران يوم 21 فبراير كموعد نهائي لتخفيف العقوبات الأمريكية أحادية الجانب. إذا تم تجاهلها، فإن طهران تهدد بحظر عمليات التفتيش المفاجئة للأمم المتحدة على منشآتها النووية وزيادة تكثيف الأنشطة النووية المحظورة.





قد يكون هذا بمثابة ناقوس الموت للاتفاق النووي لعام 2015 الذي تفاوض عليه باراك أوباما والدول الأوروبية، والذي انهار ببطء منذ أن تراجع دونالد ترامب عنه في عام 2018. يقول جو بايدن إنه يريد إنقاذ الصفقة. عرض حسن روحان ، الرئيس الإيراني، التفاوض. لكن كل جانب محاصر بعقود من العداء، ويصر على أن يتخذ الطرف الآخر الخطوة الأولى.





تسببت الأزمة المتصاعدة في موجة من النشاط الدبلوماسي في الأيام الأخيرة، شملت ألمانيا وقطر اللتان تعملاء كوسيطتين. بشكل حاسم، قبلت الولايات المتحدة دعوة الاتحاد الأوروبي للانضمام إلى محادثات مع إيران بشأن العودة إلى الامتثال المتبادل للاتفاق. وفي ردها يوم الجمعة، تمسكت وزارة الخارجية الإيرانية بموقفها السابق القاضي بضرورة رفع جميع العقوبات قبل بدء المحادثات.





لن تكون هذه هي الكلمة الأخيرة. لكنه تذكير بالواقع المقلق - والمنذر - المتمثل في أن الأفراد والفصائل القوية على كلا الجانبين يبذلون كل ما في وسعهم لضمان انهيار اتفاق عام 2015 بشكل نهائي. في إيران، يعارض المرشحون المتشددون وأعضاء البرلمان، الذين يركزون على الانتخابات الرئاسية في يونيو، أي نوع من التقارب مع أمريكا.





ومن بينهم المرشح الرئاسي البارز حسين دهقان. ويقال إنه يحظى بدعم المرشد الإيراني علي خامنئي، الذي أقسم ألا يتحدث إلى أمريكا أبدًا. دهقان يتهم بايدن بسوء النية. وقال لصحيفة الجارديان:"ما زلنا نرى نفس السياسات ... كما فعلنا من فريق ترامب: عدم رفع العقوبات القمعية ضد الشعب الإيراني".





تعكس هذه الشكوك عدم ثقة حقيقي وخوفًا من طعنة أخرى على غرار ترامب في الظهر. لكنه أيضا نتيجة الحساب، كما رأى المحلل سعيد جعفري. وكتب "فوز بايدن [على ترامب] كان بمثابة خيبة أمل كبيرة للمتشددين الساعين لتقويض جهود روحاني الأخيرة لإنقاذ الاتفاق النووي". قد يحاولون إفشال أي محادثات.





وأضاف:"كانوا يأملون أن تساعدهم إعادة انتخاب ترامب في طرد المرشحين الإصلاحيين والمعتدلين في يونيو . والآن يتخذ المتشددون كل الإجراءات لتمهيد الطريق لمرشح متطرف للوصول إلى السلطة ... إنهم يفعلون كل ما في وسعهم لمنع إحياء صفقة نووية ".





على الجانب الآخر، هناك معارضة قوية للاتفاق واضحة في إسرائيل، حيث يقاتل رئيس وزراء الاحتلال اليميني المتشدد وحليف ترامب المقرب، بنيامين نتنياهو ، من أجل حياته السياسية. شجع نتنياهو ترامب على التخلي عن الاتفاق، حتى مع قيام إسرائيل بتوسيع منشآتها النووية. ويحذر بشدة من إحيائها في الوقت الذي يدافع فيه عن أحزاب يهودية متعصبة في الانتخابات الإسرائيلية الرابعة خلال عامين.





موقف نتنياهو ليس مثيرا للجدل في اسرائيل حيث ينظر الى ايران على انها تهديد وجودي. الجدل الفعلي مع بايدن والديمقراطيين في واشنطن.





ففي واشنطن، لم يغفروا لنتنياهو على تقويض جهود أوباما "لصنع السلام". لم يكن من قبيل المصادفة أن انتظر بايدن قرابة شهر بعد توليه الرئاسة قبل الاتصال بنتنياهو الأسبوع الماضي. يقال إن البيت الأبيض يأمل في السر أن يخسر نتنياهو.





لكن من ناحية أخرى، يقول الكاتب إن لصقور تل أبيب الرافضين لعدة بايدن للاتفاق النووي الكثير من المؤيدين في اشنطن. يحث "المحافظ الجديد" إليوت أبرامز عى "سياسة الردع" المتشددة لإخضاع إيران ، بدعم من القوة المسلحة. أثار عرض بايدن الحديث اتهامات بـ "التهدئة".





كانت هناك معارضة شرسة في بعض الأوساط بشأن تعيين بايدن روبرت مالي، وهو من أشد المدافعين عن الدبلوماسية على القوة، كمبعوث لإيران. يتزايد القلق أيضًا من بعض سياسات بايدن في المنطقة والتي قد تقدم هدايا خطيرة أخرى لإيران.





وأشار متشددون أمريكيون وإسرائيليون إلى الهجوم الصاروخي الذي وقع الأسبوع الماضي على قاعدة للتحالف في شمال العراق وضربات الحوثيين بطائرات بدون طيار على السعودية من اليمن كدليل على أن إيران والميليشيات المتحالفة معها لن توقف ألعاب القوة الإقليمية - وأن بايدن ساذج إذا وهو يعتقد أن الأصوليين المتعصبين سيحترمون أي تسوية.





وتشمل العقبات الإضافية التي تعترض التقدم رغبة واشنطن في توسيع المفاوضات المستقبلية لتشمل الصواريخ الباليستية الإيرانية، والوجود العسكري في سوريا، ودعم الميليشيات الشيعية في لبنان وأماكن أخرى. ومما يزيد الأمور تعقيدًا أن الصين وروسيا ستطالبان بطريقة غير مفيدة بأن يكون لها رأي.





ضد كل هذا يجب أن يتم تعيين الحس السليم. فشلت سياسة الضغط الأقصى لترامب فشلًا ذريعًا. لم تخفف التوترات الإقليمية أو يقلل الهجمات بالوكالة. بل إن الاغتيالات الأمريكية والإسرائيلية غير الشرعية لشخصيات بارزة زادت من عددهم. لقد أضرت العقوبات بالإيرانيين، لكنها لم تسقط النظام أو تغير سلوكه. إيران الآن أقرب إلى امتلاك سلاح نووي مما كانت عليه في عام 2016.





وقال الكاتب إن غريزة بايدن في محاولة كسر هذا المأزق وإيجاد طريقة دبلوماسية للخروج منه - بدعم من المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا - هي الطريقة الصحيحة. لكن الكلمات لا تكفي. وكدليل على حسن النية، عليه أن يخفف سريعًا من بعض العقوبات وأن يفك تجميد طلب قرض بقيمة 5 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي بشأن فيروس كوفيد. الوقت قصير. قد يكون إثبات نجاح السلام هو السبيل الوحيد لوقف التقدم القاتل لدعاة الحرب في إسرائيل وإيران.





إلى ذلك، اتهم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف القوى الغربية بالنفاق بعد تقارير عن قيام إسرائيل بتوسيع مصنع اليورانيوم المستخدم في تصنيع الأسلحة.





في تغريدة يوم السبت، أشار ظريف إلى تقارير إعلامية عن أعمال جديدة قيد التنفيذ في منشأة ديمونة في صحراء النقب - والتي تخصب المواد الانشطارية لترسانة إسرائيل النووية غير الرسمية ولكنها معترف بها على نطاق واسع.





في وقت سابق من هذا الأسبوع، طالبت ما يسمى بـ E3 - المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا - والولايات المتحدة إيران بوقف تخصيب اليورانيوم. في يناير، استأنف مصنع فوردو الإيراني تكرير اليورانيوم لتركيز 20 في المائة من نظائر اليورانيوم -235 بمعدل نصف كيلو في اليوم. هذه الدرجة من النقاء هي أقل بكثير من مستوى 90 في المائة المطلوب للأسلحة النووية، ولكنها أعلى من المستخدمة في معظم المفاعلات النووية.





وحذروا طهران من التحركات لمنع عمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية بموجب الاتفاق النووي، ما لم تحترم جميع الأطراف الأخرى التزاماتها بموجب الاتفاقية. لم تعد واشنطن إلى الاتفاق النووي، الذي انسحب منه الرئيس السابق دونالد ترامب في 2018 - لإعادة فرض العقوبات على صادرات النفط الإيرانية التي تم رفعها بموجب الاتفاق.





هاجم ظريف الأسبوع الماضي مجموعة E3 لدعوتها إيران للعودة إلى الصفقة دون التزام مماثل من الولايات المتحدة. لكن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، قال يوم الخميس إن واشنطن مستعدة "للحضور" إذا رتبت الأطراف المتبقية - بما في ذلك روسيا والصين والاتحاد الأوروبي - قمة.





لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حذر الولايات المتحدة يوم الجمعة من أن إحياء خطة العمل المشتركة الشاملة "سيمهد الطريق لإيران لترسانة نووية".