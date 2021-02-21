عودة طلاب المدن الجامعية بجامعة الأزهر بأسيوط الثلاثاء القادم

أعلن الدكتور محمد عبد المالك ، نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه القبلي بأسيوط ، استعداد المدن الجامعية لاستقبال عودة طلاب وطالبات كليات الفرع يوم الثلاثاء القادم الموافق 23 من فبراير الجاري.

كما أعلن نائب رئيس الجامعة الاستعداد التام لاستقبال الطلاب والطالبات في ضوء توجيهات إدارة جامعة الأزهر برئاسة فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، موضحًا أنه قد وضع جدول زمني لعودة الطلاب والطالبات، لافتًا إلى أن الجدول تضمن استقبال طلاب وطالبات محافظات الوجه البحري يوم الثلاثاء القادم، وبالنسبة إلى طلاب وطالبات محافظات الوجه القبلي فقد تقرر استقبالهم يوم الأربعاء المقبل الموافق 24من فبراير، على أن يبدأ صرف التغذية يوم السبت الموافق 27من فبراير.