أمطار على 7 محافظات.. الأرصاد تحذر من التقلبات الجوية لمدة 48 ساعة.. تفاصيل

قال الدكتور محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، إنه من المقرر أن تشهد الـ 48 ساعة القادمة حالة من عدم إستقرار المناخ.





وتابع شاهين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج " علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة " صدى البلد"،:" الأربعاء المقبل ستنتهي حالة عدم إستقرار المناخ، متابعا:" التغيرات المناخية تؤثر علي العالم كله".





وأضاف :" من المتوقع سقوط أمطار متوسطة لغزيرة تكون رعدية مصحوبة بالبرد أحيانا على مناطق من القاهرة والجيزة والقليوبية والإسماعيلية والسويس يوم الثلاثاء المقبل".



