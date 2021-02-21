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أخبار العالم

مصر وفلسطين توقعان اتفاقية لتطوير حقل غزة مارين للغاز

الأحد 21/فبراير/2021 - 08:29 م
مصر وفلسطين توقعان
مصر وفلسطين توقعان اتفاقية لتطوير حقل غزة مارين للغاز
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قسم الخارجي
وقعت مصر وفلسطين، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم لتطوير حقل غزة مارين للغاز، وذلك تحت رعاية الرئيس الفلسطيني محمود عباس وبحضور وزير البترول المصري طارق الملا.

وأعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" توقيع اتفاقية بين الأطراف الشريكة في حقل غاز غزة، والمتمثلة حاليًا بصندوق الاستثمار وشركة اتحاد المقاولين، مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "ايجاس"، وذلك للتعاون بمساعي تطوير حقل غاز غزة والبنية التحتية اللازمة، بما يوفر احتياجات فلسطين من الغاز الطبيعي ويعزز التعاون بين البلدين الشقيقين وإمكانية تصدير جزء من الغاز لجمهورية مصر العربية.

ووقع المذكرة عن الجانب المصري، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، مجدي جلال، وعن الجانب الفلسطيني، مستشار الرئيس للشؤون الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني، محمد مصطفى.

من جانبه، أكد وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار مصطفى، على أهمية تعزيز التعاون المصري الفلسطيني القائم في قطاع الطاقة والثروات والمصادر الطبيعية، خاصة الغاز الطبيعي.

جاء ذلك خلال اجتماع الملا، ومصطفى، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، وبحضور رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية ظافر ملحم، وهي الزيارة الأولى للوزير الملا إلى فلسطين، واجتمع خلالها مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وناقش الطرفان خلال الاجتماع سبل النهوض بالتعاون القائم في هذا القطاع الحيوي، حيث أكد الوزير المصري خلال الاجتماع على موقف مصر الثابت والداعم للحقوق الوطنية الفلسطينية، بما فيها حقه في استغلال موارده الطبيعية وسيادته على هذه الموارد، وفي مقدمتها حقل غاز غزة.

وأكد الجانبان على أهمية تثبيت الموقفين المصري والفلسطيني الموحد تجاه ضرورة التسريع في تطوير حقل غاز غزة، مشددين على أهمية منتدى غاز شرق المتوسط في تسهيل استغلال الدول الاعضاء لمواردها الطبيعية خاصة الغاز.

كما أكد الجانبان أن تطوير حقل غاز غزة سيكون له أثر كبير على قطاع الطاقة في فلسطين، وتحديدًا في إيجاد حل جذري لأزمة الطاقة التي يعاني منها قطاع غزة، وتزويد محطة جنين لتوليد الطاقة بالغاز مما سيساهم في تعزيز الاستقلال الوطني الفلسطيني والاعتماد على الموارد الوطنية في قطاع الطاقة. 

واتفق الجانبان على تكثيف التعاون الثنائي، ومع بقية الدول الأعضاء في منتدى غاز شرق المتوسط، لا سيما إسرائيل من أجل تسهيل وتسريع عملية تطوير حقل غاز غزة الذي طال انتظاره.

بدوره، شدد الملا على أن  زيارة فلسطين تعكس اهتمام القيادة المصريّة المباشر بالتعاون بين البلدين الشقيقين، وأن موقف مصر تجاه الحقوق الوطنية الفلسطينية، وفي مقدمتها حقه في الاستقلال وتقرير مصيره كان دومًا وسيبقى على رأس أولويات مصر قيادةً وشعبًا. 
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