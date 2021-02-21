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محافظات

محافظ الأقصر يطالب بتشكيل لجنة فنية لمعرفة سبب مشكلة خطوط المياه

الأحد 21/فبراير/2021 - 08:54 م
جولة محافظ الأقصر
جولة محافظ الأقصر
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شمس يونس
اعلن المستشار مصطفى ألهم  محافظ الأقصر انه تواصل مع  المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى و طالب بتشكيل لجنة فنية تكون مهمتها الوقوف على سبب المشاكل المتعلقة بخطوط مياه الشرب بمدينة الأقصر على مدار الأيام السابقة،  والتى  أدت الى إنقطاع المياه لساعات طويلة وتضرر المواطنين جراء ذلك . 

واشار ألهم الى انه انتهى الرأي الى ندب كلا من المهندس رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة ، و مهندس محمدحسن عبد الرازق استاذ الهندسة بجامعة عين شمس كإستشارى ، وعدد من مسئولى الشبكات والكهرباء والميكانيكا لللإنتقال والمعاينة والإطلاع على الرسومات الهندسية الخاصة بالشبكات الممتدة بالمناطق الواقع بها الاعطال والتسريب بالخطوط.

وتستهدف اللجنة تحديد مدى مطابقة الشبكات المصممة فعليا  مع الرسومات الهندسية  المعتمدة من عدمه مع ضرورة وضع الحلول العاجلة للقضاء على تلك المشكلة وفى حالة وجود أي مخالفة سيتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المتسببين فى هذه الاعطال.

علما بأنه تقرر وصول اللجنة غدا الإثنين مع توجهها فور وصولها الى موقع العطل بالخط الرئيسى .

وتقدم محافظ الاقصر وكافة المسؤولين بتكرار الاعتذار  للسادة المواطنين لتحملهم فترة انقطاع المياه.
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