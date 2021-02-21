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رياضة

تعرف على الأندية المتأهلة لدور المجموعات في الكونفدرالية

الأحد 21/فبراير/2021 - 09:01 م
صدى البلد
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عبدالحكيم ابوعلم
تأهل الرجاء البيضاوي المغربي لمرحلة المجموعات ببطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكونفيدرالية الأفريقية"، عقب فوزه 6 / 5 بركلات الترجيح على مضيفه الاتحاد المنستيري التونسي اليوم، الأحد، في إياب دور الـ32 الإضافي للمسابقة القارية.

وانتهى الوقت الأصلي لمباراة الإياب بفوز الاتحاد المنستيري بهدف نظيف حمل توقيع إلياس الجلاصي في الدقيقة 39، وهي نفس النتيجة التي تغلب بها الرجاء على منافسه التونسي في لقاء الذهاب الذي جرى بالمغرب الأسبوع الماضي، ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح بعد تعادلهما في نتيجة مباراتي الذهاب والعودة، لتبتسم في النهاية لمصلحة الفريق المغربي.

وبلغ شبيبة القبائل الجزائري دور المجموعات أيضا، بتغلبه 1 / صفر على ضيفه الملعب المالي، ليواصل مسيرته في البطولة، بعدما تفوق بفارق الأهداف المسجلة خارج الأرض، التي تم الاحتكام إليها، بعد تعادل الفريقين في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

وكان لقاء الذهاب الذي جرى بين الفريقين بالعاصمة المالية باماكو، قد انتهى بفوز الفريق المالي 2 / 1.

ولحق أهلي بنغازي الليبي بركب المتأهلين لمرحلة المجموعات، إثر فوزه 8 / 7 بركلات الترجيح على مضيفه موتيمبا بيمبي من الكونغو الديمقراطية.

كان لقاء الإياب الذي أقيم بين الفريقين قد انتهى بالتعادل 1 / 1، وهي نفس نتيجة مباراة الذهاب، ليتم الاحتكام لركلات الترجيح، التي حسمها الفريق الليبي لمصلحته.

وواصل أورلاندو بايريتس الجنوب أفريقي مشواره في البطولة، بعدما كرر تفوقه على مضيفه جواتينج جالاكسي البوتسواني، عقب فوزه عليه 1 / صفر، حيث سبق للفريق الجنوب أفريقي أن انتصر 3 / صفر خارج ملعبه على منافسه في لقاء الذهاب.

وتأهل فريق القطن الكاميروني لدور المجموعات، بعدما تغلب 1 / صفر على ضيفه سونيديب من النيجر، حيث سبق أن تغلب على منافسه بالنتيجة ذاتها في لقاء الذهاب.

واقتنص إنييمبا النيجيري بطاقة الترشح للدور المقبل، بفضل فوزه 5 / 4 بركلات الترجيح على مواطنه ريفيرز يونايتد، بعدما فاز كل فريق 1 / صفر على ملعبه في لقائي الذهاب والعودة.

وصعد نابسا يونايتد الزامبي لدور المجموعات أيضا، عقب تعادله 2 / 2 مع ضيفه جورماهيا الكيني في الوقت القاتل، مستفيدا من فوزه 1 / صفر على ملعب منافسه في لقاء الذهاب الأسبوع الماضي.

ووضع نامونجو إف سي التنزاني أكثر من قدم في مرحلة المجموعات، عقب فوزه الكاسح 6 / 2 على ضيفه أول أغسطس الأنجولي، في مباراة الذهاب التي أقيمت بين الفريقين اليوم.

تأهل فريق بيراميدز الي دور المجموعات بعد الفوز علي راسينج كلوب بطل كوت ديفوار 4/0 مجموع اللقاءين فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب الدفاع الجوي من دور الـ32 التمهيدي ، ضمن منافسات كأس الكونفدرالية الافريقية .

وافتتح بيراميدز التهديف فى الدقيقة 4 عن طريق مهاجم منتخب اوروجواي دييجو رولان بعد عرضية رائعة من احمد ايمن منصور .

جاء هدف بيراميدز الثاني فى الدقيقة 74 عن طريق رمضان صبحي بعد مرواغه رائعه لدفاع وحارس راسينج كلوب فى لقطه مهارية .

وفاز بيراميدز فى مباراة الذهاب بهدفين دون مقابل في الذهاب بأبيدجان سجلهما إسلام عيسى.

يذكر أن دور الـ32 الإضافي يقام بين الفرق المتأهلة من دور الـ32 للكونفيدرالية، والفرق الخاسرة من الدور ذاته ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

من المقرر أن تجرى قرعة مرحلة المجموعات في المسابقة غدا الإثنين في القاهرة.

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