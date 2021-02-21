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أخبار البلد

الدكتورة مايا مرسي تشيد بإنشاء وحدة تكافؤ الفرص داخل وزارة التخطيط

الأحد 21/فبراير/2021 - 09:17 م
صدى البلد
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أمل مجدى
أشادت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة بقرار الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط رقم 9 لسنة 2021 بانشاء وحدة تكافؤ الفرص بالوزارة؛ برئاسة الدكتورة شيماء سراج.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن خالص شكرها للدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط لدعمها حقوق المرأة وتمكينها داخل الوزارة ومحاولتها خلق بيئة مناسبة تستطيع أن تبدع خلالها المرأة وتخدم الوطن بالإضافة إلى   وحصر ودراسة المشكلات التي تتعرض لها و إيجاد حلول لها . 

وأكدت أن الدولة  تعمل على تمكين المرأة و المساواة بين الجنسين من خلال تحقيق أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 .

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن المرأة المصرية تستكمل ما حصدته من وإنجازات في ظل قيادة مصرية حكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي ترعى حقوق المرأة وتدعمها.

يذكر أن وزيرة التخطيط  الدكتورة هالة السعيد، قررت انشاء وحدة تكافؤ الفرص تختص بإعداد قواعد البيانات عن العاملين بالوزارة والأجهزة التابعة لها وتصنيفهم حسب النوع وتحليلها، وحصر ودراسة المشكلات التي يتعرض لها أي من العاملين نتيجة لتمييز نوعي، واقتراح حلول للمشكلات المشار إليها، بالإضافة إلى إعداد تقارير عن المشكلات ذات الطابع العام، فضلًا عن توثيق البيانات والمعلومات والدراسات والبحوث التي تعكس واقع المرأة العاملة بالوزارة، والعمل على حصول المرأة على حقوقها في مجال البرامج التدريبية والترفيهية والتثقيفية، مع العمل على تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل.
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