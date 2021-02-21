الدكتورة مايا مرسي تشيد بإنشاء وحدة تكافؤ الفرص داخل وزارة التخطيط

أشادت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة بقرار الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط رقم 9 لسنة 2021 بانشاء وحدة تكافؤ الفرص بالوزارة؛ برئاسة الدكتورة شيماء سراج.





وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن خالص شكرها للدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط لدعمها حقوق المرأة وتمكينها داخل الوزارة ومحاولتها خلق بيئة مناسبة تستطيع أن تبدع خلالها المرأة وتخدم الوطن بالإضافة إلى وحصر ودراسة المشكلات التي تتعرض لها و إيجاد حلول لها .





وأكدت أن الدولة تعمل على تمكين المرأة و المساواة بين الجنسين من خلال تحقيق أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 .





وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن المرأة المصرية تستكمل ما حصدته من وإنجازات في ظل قيادة مصرية حكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي ترعى حقوق المرأة وتدعمها.



