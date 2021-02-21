لليوم الثانى.. القومى للمرأة يواصل فعاليات ورشة عمل مقدمي خدمات الدعم النفسي لمكتب شكاوى المرأة

يواصل المجلس القومي للمرأة فعاليات اليوم الثانى على التوالى من ورشه عمل مقدمي خدمات الدعم النفسي لمكتب شكاوى المرأة، والتى ينظمها بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، بحضور موظفى مكتب شكاوى المرأة المركزى وفروعه بالمحافظات.



