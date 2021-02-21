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أخبار البلد

لليوم الثانى.. القومى للمرأة يواصل فعاليات ورشة عمل مقدمي خدمات الدعم النفسي لمكتب شكاوى المرأة

الأحد 21/فبراير/2021 - 09:52 م
صدى البلد
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أمل مجدى
يواصل المجلس القومي للمرأة فعاليات اليوم الثانى على التوالى من ورشه عمل مقدمي خدمات الدعم النفسي لمكتب شكاوى المرأة، والتى ينظمها بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، بحضور موظفى مكتب شكاوى المرأة المركزى وفروعه بالمحافظات.

افتتحت فعاليات اليوم الثاني بمحاضرة للاستاذة سوزى لطفى مديرة بيت المشورة تحدثت خلالها عن كيفية إدارة الضغوط والعنايه بالنفس و التعامل مع الضغوط النفسية  من خلال ادراك  الوعى بالذات وذلك من خلال تدريب عملي قامت بتطبيقه اثناء المحاضرة، كما استعرضت الأدوار التي يلعبها الأفراد في حياتهم اليومية.
لليوم الثانى.. القومى للمرأة يواصل فعاليات ورشة عمل مقدمي خدمات الدعم النفسي لمكتب شكاوى المرأة
لليوم الثانى.. القومى للمرأة يواصل فعاليات ورشة عمل مقدمي خدمات الدعم النفسي لمكتب شكاوى المرأة
لليوم الثانى.. القومى للمرأة يواصل فعاليات ورشة عمل مقدمي خدمات الدعم النفسي لمكتب شكاوى المرأة
لليوم الثانى.. القومى للمرأة يواصل فعاليات ورشة عمل مقدمي خدمات الدعم النفسي لمكتب شكاوى المرأة
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