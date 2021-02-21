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إصابة 3 وزراء بـ كورونا.. تعرف عليهم ..فيديو

الأحد 21/فبراير/2021 - 09:41 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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داليا أحمد

كشف الإعلامي خيري رمضان، عن إصابة ثلاثة من الوزراء بفيروس كورونا، وهم الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، متمنيًا الشفاء العاجل لهم.

 

وأكد خيري رمضان، ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، المُذاع عبر قناة "القاهرة والناس"، أن هؤلاء الوزراء هم أركان مهمة في الحكومة، ويؤدون العمل بكامل النشاط والحيوية.

 

وأشار خيري رمضان إلى أن موجة البرد والصقيع التي نشهدها خلال الفترة الحالية تتسبب في انتشار وباء فيروس كورونا بشكل أقوى وحاد، منوهًا بضرورة ارتداء الكمامات، واتخاذ الإجراءات الاحترازية للحماية من الفيروس.

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