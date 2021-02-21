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رياضة

أول تعليق من حسام حسن على هزيمة الاتحاد السكندري 3-1 أمام أسوان

الأحد 21/فبراير/2021 - 10:54 م
حسام حسن المدير الفني
حسام حسن المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري
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حسام الحارتي
أكد حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري أن الأخطاء الدفاعية تسببت في هزيمة الفريق أمام أسوان "3-1"، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثامنة والمؤجلة من بطولة الدوري المصري الممتاز .

وقال حسام حسن في تصريحات صحفية عقب المباراة:" الاتحاد السكندري أهدر العديد من الفرص التي كادت أن تنهي المباراة ولكن تمكن لاعبي أسوان من استغلال الخطأ الدفاعي .

وحقق نادي أسوان فوزا مثيرا على نادي الأتحاد السكندري بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثامنة والمؤجلة من بطولة الدوري المصري الممتاز .

بدأ اللقاء بضغط هجومي من قبل لاعبي نادي أسوان حيث تمكن عبد العزيز موسي من أحرز هدف تقدم أسوان في الدقيقة 2 من عمر المباراة عبر تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء لتسكن شباك زعيم الثغر .

وتمكن لاعبو نادي الاتحاد السكندري من العودة سريعا والسيطرة على أحداث المباراة وإحراز هدف التعادل في الدقيقة "30"، عن طريق اللاعب رزاق سيسه من خلال تمريرة رائعة من روماريو إلى رزاق سيسيه الذي انفرد بالمرمى وراوغ حارس مرمى أسوان بطريقة رائعة وسجل الكرة داخل الشباك.

وفي الدقيقة "77"، أحرز أحمد سالم صافي هدف أسوان الثاني في شباك الاتحاد السكندري  من خلال كرة مقوسة رائعة من الطرف الأيسر عن طريق عمرو الحلواني على رأس أحمد سالم صافي تصدى لها محمد صبحي حارس المرمى لكنها دخلت الشباك.

وعاد محمد أسامة في الدقيقة "83"، ليضع الهدف الثالث في شباك الاتحاد مستغلا خطأ دفاعيا لزعيم الثغر ليتمكن من تسجيل الكرة في الشباك .

وبهذا الفوز يتمكن أسوان من التواجد في المركز العاشر برصيد 17 نقطة بينما تواجد  الاتحاد السكندري في المركز الـ 11  برصيد "15 نقطة.
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