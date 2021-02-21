أول تعليق من حسام حسن على هزيمة الاتحاد السكندري 3-1 أمام أسوان

أكد حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري أن الأخطاء الدفاعية تسببت في هزيمة الفريق أمام أسوان "3-1"، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثامنة والمؤجلة من بطولة الدوري المصري الممتاز .





وقال حسام حسن في تصريحات صحفية عقب المباراة:" الاتحاد السكندري أهدر العديد من الفرص التي كادت أن تنهي المباراة ولكن تمكن لاعبي أسوان من استغلال الخطأ الدفاعي .



