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أخبار العالم

عباس يستقبل وزير البترول.. ومصر وفلسطين توقعان على مذكرة تعاون بشأن حقل غاز غزة

الأحد 21/فبراير/2021 - 10:31 م
صدى البلد
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حسام رضوان
استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا في مدينة رام الله بالضفة الغربية.

وبحسب وكالة "وفا" الفلسطينية،  جرى خلال الاجتماع التوقيع على مذكرة تفاهم بين الأطراف الشريكة في حقل غاز غزة لتطويره، ووقعها عن الجانب الفلسطيني محمد مصطفى رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار، فيما وقع مجدي جلال رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي عن الجانب المصري.

وقالت الوكالة إن الرئيس الفلطسيني محمود عباس رحب بالوفد المصري، مؤكدًا عمق العلاقات الأخوية التي تربط الشعبين ، والدعم الكبير الذي تقدمه مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضية الفلسطينية في كافة المجالات.

وأعرب عن أمله في أن تستفيد مصر وفلسطين من ثرواتهما في البحر المتوسط.

وشدد الرئيس عباس على أهمية التعاون بين الجانبين الفلسطيني والمصري في المجالين الاقتصادي والاستثماري والاستفادة من ثرواتهما الطبيعية.

وأكد الوزير المصري أن هذه الزيارة والتوقيع على بروتوكول التعاون بين فلسطين ومصر يعكسان اهتمام القيادة المصرية بتعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين.

وأشار إلى أن مصر حريصة على بذل كل ما يلزم لتعزيز الاقتصاد الوطني الفلسطيني، معربا عن أمله في أن تؤدي هذه الزيارة إلى نتائج إيجابية ملموسة سواء على صعيد تعزيز الحقوق السيادية لدولة فلسطين على مواردها الطبيعية أو في تعزيز التعاون القائم بين البلدين الشقيقين.
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