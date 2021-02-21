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الأعلي للإعلام: 250 ألف جنيه غرامة على قناة النهار بسبب سقطة تامر أمين

الأحد 21/فبراير/2021 - 10:54 م
كرم جبر
كرم جبر
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حمزة شعيب
قال كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، إن خطأ تامر أمين في حق الصعايدة، مشترك مع القناة التي يعمل فيها.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم توقيع غرامة 250 ألف جنيه على القناة، لأن هذا ليس الخطأ الأول، وحال تكرار الأمر سيتم سحب تصريحها.

ولفت جبر إلى أن «الصعايدة والبحاروة رجالة» وعلى الجميع احترام كافة الشعب المصري، مؤكدًا أن من يعمل في المنازل محترمين، ويكسبون رزقهم بشرف.

واستطرد كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن تنظيم الأسرة له مداخل أخرى علمية وبحثية، غير التعالي على الناس وحمل «الكرباج».

وأشار إلى أنه تم توجيه إنذار شديد اللهجة للقنوات الرياضية، وحثها على عدم استخدام السخرية التي من شأنها العبث بمشاعر الجماهير، ومن ثم الحض على الكراهية وإثارة الفتنة.

وشدد علي ضرورة الحفاظ على مواثيق الشرف الإعلامي في القنوات والبرامج التليفزيونية، مضيفا: “لا بد أن تتحلى الوسائل الإعلامية بالمسئولية الوطنية والنقد البناء دون الإساءة لآخر ووصف بعض الجماهير بالبوابين”.

واختتم كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن المجلس يرصد الأداء الإعلامي ويتلقى شكاوى من بعض الجهات المتضررة من أداء القنوات الرياضية.
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