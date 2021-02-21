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رياضة

متفوقا على بايرن ميونخ .. جلوب سوكر: الأهلي نمبر وان عالميا في القرن 21 .. تفاصيل

الأحد 21/فبراير/2021 - 10:38 م
الاهلي وبايرن ميونخ
الاهلي وبايرن ميونخ
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عمرو ابوبكر
أعلن الحساب الرسمي لجائزة جلوب سوكر العالمية تفوق النادي الأهلي على كل أندية العالم من حيث تحقيق الألقاب في القرن الواحد والعشرين بواقع 45 بطولة حققها المارد الأحمر خلال العقدين الماضيين وحتى الآن،  بعد حصول الأهلي على الثلاثية في الموسم الماضي.

وكتب الحساب الرسمي لجلوب سوكر عبر موقع "تويتر": "الأندية التي حصلت على أكبر عدد من الألقاب في القرن الحادي والعشرين.. يتصدر العملاق المصري الأهلي هذه القائمة حيث يمتلك حاليًا 45 لقبًا يليه البايرن الألماني بـ 44 لقبًا".

وحافظ الأهلي على تقدمه على الفريق البافاري بايرن ميونخ حيث أنهى العام الماضي وحتى ديسمبر 2020 التصنيف في الصدارة بفارق بطولتين.

وجاء ولينكولن ريد أمبس ثالثًا برصيد 40 لقبا وبورتو رابعًا بعدما قفز مركزًا واحدًا بواقع 35 بطولة على حساب برشلونة الذي حل خامسًا برصيد 34 لقبًا، كما حل سيلتك الأسكتلندي الذي سجل نفس عدد بطولات الفريق الكتالوني.

جدير بالذكر أن النادي الأهلي حصل على الميدالية البرونزية محتلًا المركز الثالث في بطولة العالم للأندية بعد الوصول الى الدور قبل النهائي ومواجهة فريق بالميراس البرازيلي على المركزين الثالث والرابع.
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