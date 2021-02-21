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رياضة

وزير الرياضة يكشف أسباب تأخر بعثة الزمالك وكيفية حل الأزمة

الأحد 21/فبراير/2021 - 11:27 م
وزير الرياضة
وزير الرياضة
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عمرو ابوبكر
كشف أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن موقف الوزارة من التحرك نحو حل أزمة بعثة القلعة البيضاء التي كانت عالقة في الجزائر وتعثر وصولها إلى السنغال لخوض مباراة في بطولة دوري أبطال إفريقيا. 

وقال صبحي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي ابراهيم فايق في برنامج جمهور الثالثة المذاع على فضائية اون تايم سبورتس 2، إن التصريحات الجوية لم تكن مكتملة من الاتجاه المورويتاني، وتلقينا اتصالا هاتفيا بتعثر البعثة وكان الأمر متأخرًا للغاية. 

وأضاف وزير الرياضة أن، وزير الطيران المدني ووزير الخارجية تواصلا  لحل أزمة بعثة الزمالك، وذلك كان سريعًا، ولم يكن هناك تكاسل .

وتابع: الطيران الخاص له شروط عديدة كان من الضروري التنسيق مع الجهات المعنية في مصر لتوفير جميع السبل التي تيسر الرحلة على الفريق، ولكن لم يحدث وهذا لم أره من قبل ومر الأمر بسهولة.

وأكمل: كنت فى متابعة لحظية مع بعثة الزمالك حتى الوصول إلى السنغال بسلام وأمان.

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