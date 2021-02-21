أمطار ورياح.. الأرصاد: موجة تقلبات جوية جديدة تضرب البلاد خلال 48 ساعة.. تفاصيل

تتعرض مصر لموجة جديدة من التقلبات الجوية، خلال ال 48 ساعة القادمة، ويكون هناك أمطارا متوسطة الشدة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري وسيناء، قد تمتد إلى القاهرة الكبرى يصاحب ذلك نشاطا للرياح يوم الثلاثاء على أغلب الأنحاء.





وتكون توزيعة سقوط الأمطار على البلاد، خلال هذه الفترة، كالتالي:

يوم الإثنين

- أمطار متوسطة: على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة

- أمطار خفيفة إلى متوسطة: على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري على فترات متقطعة

- نشاط للرياح: على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء.





يوم الثلاثاء

- أمطار متوسطة: على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

- أمطار متوسطة: على مناطق من السواحل الشمالية وسيناء على فترات متقطعة.

- نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.





وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس غدا، الاثنين، معتدل على القاهرة والوجه البحري نهارا شديد البرودة ليلا يصاحبه أمطار خفيفة إلي متوسطة على مناطق من الوجه البحري والرياح معتدلة.





ويكون الطقس مائلا للبرودة على السواحل الشمالية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر نهارا شديد البرودة ليلا يصاحبه أمطار متوسطة على عدة مناطق والرياح معتدلة تنشط أحيانا هناك.





ويبقي الطقس مائلا للدفء على محافظات الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة تنشط أحيانا وتنعدم فرص سقوط الأمطار هناك.





وحول درجات الحرارة المتوقعة غدا علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 19 للعظمى والصغرى 8، السواحل الشمالية 17 للعظمى والصغرى 10، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 24 للعظمى والصغرى 13، شمال الصعيد 20 للعظمى والصغرى 7، جنوب الصعيد 24 للعظمى والصغري 9.