ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

أمطار ورياح.. الأرصاد: موجة تقلبات جوية جديدة تضرب البلاد خلال 48 ساعة.. تفاصيل

الأحد 21/فبراير/2021 - 11:31 م
صدى البلد
Advertisements
نورهان خفاجي
تتعرض مصر لموجة جديدة من التقلبات  الجوية، خلال ال 48 ساعة القادمة، ويكون هناك أمطارا متوسطة الشدة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري وسيناء، قد تمتد إلى القاهرة الكبرى يصاحب ذلك نشاطا للرياح يوم الثلاثاء على أغلب الأنحاء.

وتكون توزيعة سقوط الأمطار على البلاد، خلال هذه الفترة، كالتالي:
يوم الإثنين
- أمطار متوسطة: على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة
- أمطار خفيفة إلى متوسطة: على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري على فترات متقطعة
- نشاط للرياح: على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء.

يوم الثلاثاء
- أمطار متوسطة: على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة.
- أمطار متوسطة: على مناطق من السواحل الشمالية وسيناء على فترات متقطعة.
- نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس غدا، الاثنين، معتدل على القاهرة والوجه البحري نهارا شديد البرودة ليلا يصاحبه أمطار خفيفة إلي متوسطة على مناطق من الوجه البحري والرياح معتدلة.

ويكون الطقس مائلا للبرودة على السواحل الشمالية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر نهارا شديد البرودة ليلا يصاحبه أمطار متوسطة على عدة مناطق والرياح معتدلة تنشط أحيانا هناك.

ويبقي الطقس مائلا للدفء على محافظات الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة تنشط أحيانا وتنعدم فرص سقوط الأمطار هناك.

وحول درجات الحرارة المتوقعة غدا علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 19 للعظمى والصغرى 8، السواحل الشمالية 17 للعظمى والصغرى 10، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 24 للعظمى والصغرى 13، شمال الصعيد 20 للعظمى والصغرى 7، جنوب الصعيد 24 للعظمى والصغري 9.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

استمرار انخفاض الحرارة.. خريطة الأمطار على 13 منطقة بالجمهورية غدًا

الأرصاد: انخفاض في درجات الحرارة غدا وأمطار متوسطة على عدة مناطق

الأرصاد: موجة غير مستقرة تضرب البلاد.. عواصف ترابية وأمطار لمدة 4 أيام

الأرصاد: طقس الغد شديد البرودة يصاحبه أمطار وعواصف ترابية.. والقاهرة تسجل 9

شديد البرودة.. الأرصاد: أمطار على القاهرة والسواحل غدًا يصاحبها عواصف ترابية

الأرصاد: ارتفاع طفيف في الحرارة وطقس الغد مائل للبرودة على كافة الأنحاء

ترشيحاتنا

فريق الزمالك يخضع لمسحة كورونا

حجز المنتج محمد مشيش لحين عرضه على المحكمة

أجمل موديل سنا بالعالم تكشف سر جمالها ومظهرها الشاب

قطع المياه عن مدينة الإسماعيلية غدا 14 ساعة

سر تسبب سيارة محمود شكوكو البانتيللي في أزمات مع العائلة المالكة وإجباره على تطليق عائشة فهمي

حمو بيكا مع سيارته الجديدة: من حب جمهوري الأوفر ركبوني الرانج روفر

Advertisements

بسبب فرجاني ساسي.. «الحدث اليوم» توقف برنامج مي حلمي .. والإعلامية تعتذر لقناة الزمالك

بعد ظهور نوع جديد .. وزيرة الصحة تعلن عن حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال في مارس المقبل

رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف: لم نضع سيناريوهات للتعامل مع كورونا في المساجد خلال رمضان.. فيديو

عاجل.. ننفرد بمفاجأة تشكيل الأهلي في مواجهة سيمبا التنزاني بدوري أبطال أفريقيا

لهذه الأسباب .. محمد صلاح يرحل عن ليفربول

لقطة مهارية.. رمضان صبحي يسجل هدفا عالميا لـ بيراميدز في شباك بطل كوت ديفوار

أمطار ورياح.. الأرصاد: موجة تقلبات جوية جديدة تضرب البلاد خلال 48 ساعة.. تفاصيل

النيابة الإدارية: انتهاء تحقيقات برج فيصل وإحالة 4 متهمين للمحاكمة العاجلة

مصدر أمني يكذب الإخوان.. لا صحة لتعرض أحد نزلاء سجن جمصة لانتهاكات

اول تعليق من مرتضي منصور علي ازمة طائرة بعثة الزمالك المتجهة إلى السنغال

خبير سوداني يكشف مفاجأة غير متوقعة عن سد النهضة

لتجنب التقاضي.. رئيس الوزراء يفض التشابكات الحكومية حول الأصول المؤجرة بين الجهات المختلفة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل طاجن الكفتة بـ 4 وصفات لوجبة مغذية ولذيذة

بمكونات من مطبخك .. أبسط 5 ماسكات للتخلص من الهالات السوداء

غنية بالألياف لمحاربة الإمساك .. 8 أطعمة يجب تناولها باستمرار