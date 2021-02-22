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برلمان

مكافاة نهاية الخدمة ومد سن التعاقد لما بعد الـ 60.. 6 مفاجآت فى قانون العمل الجديد

الإثنين 22/فبراير/2021 - 02:07 ص
مكافاة نهاية الخدمة
مكافاة نهاية الخدمة
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حسن رضوان
حدد مشروع قانون العمل الجديد الذى قدمته الحكومة لمجلس النواب و يعتبر على رأس أجندة المجلس خلال الفترة المقبلة، الحالات التى قد يمتد فيها سن التقاعد لما بعد سن الـ60 عاما، ونص على استحقاق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين، مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها.

وذكر نواب البرلمان خلال الفصل التشريعي الاول، أنه سيتم إعادة قانون العمل لمراجعته وفقا للمتغيرات، وستكون هناك حلقة تواصل بين اللجنة والعمال لتلقى أى شكاوى منهم، والتحرك والتفاعل الإيجابى مع أى شكوى لحلها بالتواصل مع الحكومة والجهات المعنية.

وفى هذا الصدد نرصد هذه الضوابط وفقًا لمشروع القانون الجديد وهى كالاتى:

1 ـ المادة (144) تنص على أنه لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن 60 سنة، ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين، ما لم يكن العقد محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن، وفي هذه الحالة لا ينتهي العقد إلا بانقضاء مدته.

2 ـ تطبق أحكام قانون التأمين الاجتماعي فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش، وبحق العامل في الاستمرار في العمل بعد بلوغه هذه السن لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش.

3 ـ المادة (145) تنص علي أن يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين، مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة وفقًا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي.

4 ـ وتستحق هذه المكافأة عن سنوات الخدمة السابقة على سن الثامنة عشر، وذلك للمتدرج، والعامل عند بلوغ هذه السن.

5 ـ تحسب المكافأة على أساس آخر أجر كان يتقاضاه العامل، أو المتدرج حسب الأحوال.

6 ـ تصرف المكافأة في حالة استحقاقها للوفاة وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي.
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