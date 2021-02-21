عقوبة التقاعس تصل إلى الفصل.. النيابة الإدارية: عقار الدائري المحترق أصدرت له 6 قرارات إزالة ولم تنفذ

قال المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية، إن النيابة فتحت التحقيق من أول حدوث واقعة عقار فيصل المحترق، مضيفا أنه تم تشكيل أربعة لجان وكل لجنة لها دور مهم.

وأضاف "سمير"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع عبر شاشة "سي بي سي"، أنه تمت إحالة 4 مسئولين للمحاكمة في قضية عقار الدائري المحترق، لافتا إلى أن العقار تم إنشاؤه بالكامل من دون ترخيص، ومبني في أرض زراعية، وخارج تقسيم المدينة، وأُصدرت له 6 قرارات إزالة ولم تنفذ.





وتابع المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية، أن المبني لا يمكن التصالح عليه لمخالفة قيمة الارتفاع، متابعا أن عقار الدائري لا يجوز فيه التصالح لمخالفته اشتراطات السلامة.





وعن العقوبات المتوقعة، كشف المستشار، عن أنها تبدأ من الفصل وتصل للغرامات وتخفيض الدرجة الوظيفة للموظفين المتقاعدين وهذا غير قرار المحكمة المدنية في القضية.



