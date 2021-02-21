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رياضة

بونتيس: الأهلي قدم مباراة كبيرة أمام بايرن.. والفريق لديه مجموعة مميزة من اللاعبين

الأحد 21/فبراير/2021 - 11:43 م
الاهلي وبايرن ميونخ
الاهلي وبايرن ميونخ
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حسن العمدة
أشاد البرتغالي ليونيل بونتيس المدير الفني الأسبق لنادي الاتحاد السكندري بتجربة النادي الأهلي في كأس العالم للأندية الماضية التي تمكن من خلالها المارد الأحمر من تحقيق الميدالية البرونزية بحصوله على المركز الثالث.

وأضاف بونتيس في تصريحات لبرنامج ’’ البريمـو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’: الأهلي قدم مباراة كبيرة أمام بايرن ميونخ ، ثم مباراة بالميراس البرازيلي ، كما أن الفريق يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين مثل محمد مجدي أفشة وكهربا ومحمد الشناوي.

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي المران الرئيسي بملعب جيمخانا في تنزانيا استعدادًا لمواجهة سيمبا في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا. 


وشهد مران الفريق الأحمر الرئيسي 4 مشاهد مهمة وهي :


1- أزمة ملعب التدريب
حرص بيتسو موسيماني المدير الفني على تأخير بدء مران الفريق الجماعي اليوم حتى إصلاح جانب من أرضية ملعب جيمخانا الذي تقام عليه تدريبات الفريق في تنزانيا، وقام بيتسو موسيماني ومعه سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، باستدعاء مسؤولي ملعب جيمخانا لإصلاح الجانب غير المستوى من أرضية ملعب المران؛ حرصا على سلامة اللاعبين. 
  

2- مروان محسن
شارك مروان محسن، في جزء من المران الجماعي للفريق الذي أقيم على ملعب جيمخانا  في تنزانيا ظهر اليوم، ومن جانبه قال الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق، إن مروان شارك في التدريبات البدنية وفقرات التدريبات بالكرة بشكل طبيعي في بداية المران. 


وأضاف: «الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني فضل عدم مشاركة اللاعب في التقسيمة؛ حرصا على سلامته، وحتى لا تتجدد إصابته، حيث ستكون عودته بشكل تدريجي للمشاركة في التقسيمة». 


وأتم أبو عبلة: «إراحة اللاعب من المشاركة في التقسيمة اليوم تؤهله بشكل أفضل وأكثر جاهزية للمشاركة في المران الرئيسي غدا». 


3- محمود كهربا
عقد بيتسو موسيماني، جلسة قصيرة مع محمود كهربا، لاعب وسط الفريق، على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم بعد ظهر اليوم الأحد على ملعب جيمخانا في تنزانيا، وحرص موسيماني خلال الاجتماع مع كهربا على توجيه بعض التعليمات الفنية المحددة للاعب قبل انطلاق التقسيمة. 

  
4- السفير المصري 
حرص محمد جابر أبو الوفا، السفير المصري في تنزانيا  وطاقم السفارة على حضور مران الأهلي اليوم  الأحد على ملعب جيمخانا في دار السلام، وكان في استقبالهم محمد الدماطي عضو مجلس الإدارة ورئيس بعثة الفريق في تنزانيا. 


وحرص الدماطي على توجيه الشكر باسم مجلس إدارة النادي الأهلي للسفير المصري في تنزانيا محمد جابر أبو الوفا على ما يقدمه من دعم دائم لبعثة الفريق حتى قبل وصولها إلى تنزانيا.


ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سيمبا التنزاني في المباراة المقرر إقامتها الساعة الثالثة عصرا بعد غد الثلاثاء، ضمن الجولة الثانية لدور المجموعات، في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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