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استشاري صحة نفسية توجه نصائح مهمة للآباء للتعامل مع الأبناء في مرحلة المراهقة.. فيديو

الإثنين 22/فبراير/2021 - 09:05 ص
صدى البلد
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عادل نصار
أكدت هند البنا استشاري الصحة النفسية والعلاقات الأسرية، أن مرحلة المراهقة في غاية الأهمية وعلى الآباء التعامل مع أبنائهم بذكاء في تلك المرحلة.

وأضافت هند البنا، خلال حوارها مع الإعلامية سالي عبد السلام، مقدمة برنامج قصة حقيقة، المذاع عبر شاشة الأولي للتليفزيون المصري، مساء اليوم الأحد، أن مشكلتنا أننا لا نعرف أن نتعامل مع أبنائنا في فترة المراهقة".

وتابعت استشاري الصحة النفسية والعلاقات الأسرية، أن المفهوم في هذا السن أن الفتاة تحتاج إلى أن تشعر بأنها مرغوبة وتشعر بأن بها ثقة في نفسها ومن المفترض أن يتحقق ذلك بمساعدة المحيطين من حولها في الأسرة. 

وقالت: "الفتاة في تلك المرحلة بحاجة إلى أن تسمع داخل الأسرة كلام يرضيها في تلك المرحلة وأنها جميلة، وأن تمنحها أسرتها ثقة في نفسها وتشعرها بالأمان وألا تتردد في أن تحكي كل شيء بهدوء وبدون خوف".
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