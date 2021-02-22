برلماني يحدد دور المواطنين المستهدفين بمشروع حياة كريمة.. فيديو

قال النائب مصطفى سالم عضو مجلس النواب إن مواطني الريف هم المستهدفين بمشروع حياة كريمة والخدمات التي يقدمها، مؤكدا أن المواطن عليه دور بعد تقديم هذه الخدمات وهي الحفاظ عليها وأن يكون رقيبا شعبيا على الأعمال التي يتم تنفيذها.
وأضاف مصطفى سالم خلال لقائه في برنامج "التاسعة" المذاع على القناة "الأولى المصرية": المواطنين يجب أن يشعروا بأهمية وقيمة وحجم المشروعات التي ستقدم اليهم والمبالغ التي تم إنفاقها على إنشاء هذه المشروعات وهذا يتم من أجل المواطن وليس أحد آخر.
وأوضح مصطفى سالم، أن التعليم والصحة هما أساس التطوير داخل أي قرية مؤكدا أن أعضاء مجلس النواب عليهم دور مهم وهو توعية المواطنين بأهمية المشروعات التي تتم من خلال مشروع حياة كريمة وطالب مصطفى سالم بإنشاء وزارة خاصة بمشروع حياة كريمة لأننا نواجه تشابكات بين الوزارات.