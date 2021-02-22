ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

برلماني يحدد دور المواطنين المستهدفين بمشروع حياة كريمة.. فيديو

الإثنين 22/فبراير/2021 - 10:22 ص
مصطفي سالم
مصطفي سالم
Advertisements
إبراهيم القادري
قال النائب مصطفى سالم عضو مجلس النواب إن مواطني الريف هم المستهدفين بمشروع حياة كريمة  والخدمات التي يقدمها، مؤكدا أن المواطن عليه دور بعد تقديم هذه الخدمات وهي الحفاظ عليها وأن يكون رقيبا شعبيا على الأعمال التي يتم تنفيذها.

وأضاف مصطفى سالم خلال لقائه في برنامج "التاسعة" المذاع على القناة "الأولى المصرية": المواطنين يجب أن يشعروا بأهمية وقيمة وحجم المشروعات التي ستقدم اليهم والمبالغ التي تم إنفاقها على إنشاء هذه المشروعات وهذا يتم من أجل المواطن وليس أحد آخر.

وأوضح مصطفى سالم، أن التعليم والصحة هما أساس التطوير داخل أي قرية مؤكدا أن أعضاء مجلس النواب عليهم دور مهم وهو توعية المواطنين بأهمية المشروعات التي تتم من خلال مشروع حياة كريمة وطالب مصطفى سالم بإنشاء وزارة خاصة بمشروع حياة كريمة لأننا نواجه تشابكات بين الوزارات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

توسيع نطاق الريف.. نواب: الدولة تطبق شعار العدالة الاجتماعية وتواجه الفقر بحياة كريمة.. وترشيد استخدام المياه يتصدى لأزمة الفقر المائي

نشاط الرئيس السيسي وأخبار الشأن المحلي يتصدران اهتمامات وعناوين صحف القاهرة

برلمانية: مشروع تطوير الريف المصري يحفظ كرامة المواطن

المواطن فى قلب الدولة .. السيسي يوجه بتوفير أحدث المعدات والآلات لمشروع تطوير الريف المصري.. برلمانيون: يساهم فى تغيير حياة وبيئة 55 مليون مصري ويحقق اكتفاء ذاتيا

برلمانية: مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري تخدم 58 مليون مصري بشكل مباشر

بحضور وزير المالية.. خطة النواب تعقد اجتماعا لبحث موقف الدين العام والأعباء المترتبة عليه

ترشيحاتنا

مع مصطفى قمر.. مي سليم تخطف الأنظار بصحبة عدد من الفنانين

متى يحق للكهرباء فصل التيار ورفع العداد؟

هل تصح الصلاة فور انطلاق الأذان؟ .. أمين الفتوى يجيب

مياه نهر في فلسطين تتحول إلى اللون الأحمر فجأة | فيديو

شاهد.. صورة نادرة لـ لقاء الخميسي في صغرها

8 نصائح لا تغفلها للتعامل مع موجة الطقس السيئ اليوم

Advertisements

الذهب ينهار.. انخفاض تاريخي في أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين.. والسر

موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني بدوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

بعد إصابة أحمد مكي بـ كورونا.. صدى البلد يكشف حقيقة توقف تصوير مسلسل الاختيار 2

لماذا أوصى رسول الله بناته بقراءة سورة الواقعة في صلاة الفجر؟.. لـ10 أسباب

متى يحق للكهرباء فصل التيار ورفع العداد؟

السعودية تبدأ تجنيد النساء في الجيش وتعلن شروط ألتحاقها

استعدوا.. طقس سيئ يضرب البلاد اليوم وهذه حقيقة عاصفة القرش

شحنة جديدة من لقاح كورونا تصل مصر اليوم.. الطب الوقائي: تعاقدنا على 100 مليون جرعة

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض البلاد لعاصفة القرش.. فيديو

إعادة تسخين السبانخ وأكلها يسبب السرطان .. هاني الناظر يكشف أشهر أكاذيب وخرافات السوشيال ميديا

بعد توقف برنامجها بسبب فرجاني ساسي.. أبرز وقائع مي حلمي المثيرة للجدل

هل يرى الميت أهله المتوفين قبله ؟.. 15 مشهدا من حياة الموتى في القبور لا يعرفها الأحياء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فرنسي وياباني وصيني.. أرخص 5 سيارات في السعودية|صور

بتكلفة باهظة.. تعرف على سعر فستان ديانا حداد في أحدث جلسة تصوير

شاهد.. أحدث ظهور لـ منة فضالي بإطلالة شتوية أنيقة