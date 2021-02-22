برلماني يحدد دور المواطنين المستهدفين بمشروع حياة كريمة.. فيديو

قال النائب مصطفى سالم عضو مجلس النواب إن مواطني الريف هم المستهدفين بمشروع حياة كريمة والخدمات التي يقدمها، مؤكدا أن المواطن عليه دور بعد تقديم هذه الخدمات وهي الحفاظ عليها وأن يكون رقيبا شعبيا على الأعمال التي يتم تنفيذها.





وأضاف مصطفى سالم خلال لقائه في برنامج "التاسعة" المذاع على القناة "الأولى المصرية": المواطنين يجب أن يشعروا بأهمية وقيمة وحجم المشروعات التي ستقدم اليهم والمبالغ التي تم إنفاقها على إنشاء هذه المشروعات وهذا يتم من أجل المواطن وليس أحد آخر.



