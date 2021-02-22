ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

محمد هشام رجب يكشف لـ صدى البلد كواليس أغنية فيه ناس لـ حمزة نمرة

الإثنين 22/فبراير/2021 - 01:10 ص
الشاعر محمد هشام
الشاعر محمد هشام رجب - حمزة نمرة
Advertisements
آيه عاطف
عبّر الشاعر محمد هشام رجب، عن سعادته بالتعاون الأول بينه وبين الفنان حمزة نمرة، في أغنية بعنوان "فيه ناس".

قال محمد هشام، في تصريح لـ "صدى البلد": سعيد جدًا بالتعاون بيني وبين الفنان الراقي حمزة نمرة، واتمني ان الأغنية تنال إعجاب الناس عند طرحها يوم الأربعاء المقبل".

وتابع قائلًا:" لقد قمت بكتابة الكوبليه الأول وسينيو الأغنية، بينما قام الشاعر سامي علي، بكتابة الكوبليه الثاني من الأغنية، وهي من توزيع الموزع رامي عادل، ولقد تعمدنا إرسال رسالة ما من خلال كلمات الأغنية، ونتمنى أن تصل تلك الرسالة إلى الجمهور بالشكل الذي قصدناه وأن تحقق نجاح كبير.

يذكر أن الفنان حمزة نمرة، طرح عددا من أغاني ألبومه الجديد "مولود سنة 80"، كان من بينها "فاضي شوية" والتي حققت نجاحا كبيرا، بجانب ملايين المشاهدات على موقع "يوتيوب".

وتقول كلمات "فاضي شوية": "آه يا سلام .. سيبنا الوقت يعدي أوام .. ما حسبناش اللحظة الجاية .. دا اسمه كلام .. عيشنا العمر نربّي حمام .. بس نسينا نقوم غيّة .. ومايهمكش عادي .. اسمع مني الساعة دي .. مش وقت عتاب أو لوم".

فيها ايه لو نرجع تاني .. وبدل ما تكون وحداني .. تسندني معاك ونقوم .. فاضي شوية .. نشرب قهوة فى حتة بعيدة إعزمني على نكتة جديدة .. وخلّي حساب الضحك عليّا".

"فاضي شوية" كلمات: خليل عز الدين، وألحان: حمزة نَمِرة، وتوزيع: كريم عبد الوهاب. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

فاضي شوية لـ حمزة نمرة تريند رقم 1 على يوتيوب

فاضي شوية لـ حمزة نمرة تريند رقم 8 على اليوتيوب

فاضي شوية لـ حمزة نمرة تقترب من 7 ملايين مشاهدة

فاضي شوية لـ حمزة نمرة تحقق 8 ملايين مشاهدة على يوتيوب

فاضي شوية لـ حمزة نمرة تكسر حاجز الـ 10 ملايين مشاهدة.. فيديو

فاضي شوية لـ حمزة نمرة تتخطى 14 مليون مشاهدة.. فيديو

ترشيحاتنا

أخبار الفن| إصابة أحمد مكي بفيروس كورونا.. وماجدة الرومي تحيي حفلا غنائيا بقصر القبة

هدية عيد الحب من زوجها.. امرأة تنتزع قلب زرافة نادرة | فيديو

الكويت.. تفاصيل انتحار وافدة سورية ألقت نفسها من بناية شاهقة

لتجنب التقاضي.. رئيس الوزراء يفض التشابكات الحكومية حول الأصول المؤجرة بين الجهات المختلفة

توب أسود.. نهى عابدين تثير الجدل بإطلالة تبرز أنوثتها

بعد إطلاقها على عدد من الهواتف.. كل ما تريد معرفته عن تقنية VoLTE لشبكات 4G

Advertisements

مصر تصدر بيانا بشأن حادث تحطم طائرة عسكرية في نيجيريا

بسبب فرجاني ساسي.. «الحدث اليوم» توقف برنامج مي حلمي .. والإعلامية تعتذر لقناة الزمالك

بعد ظهور نوع جديد .. وزيرة الصحة تعلن عن حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال في مارس المقبل

رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف: لم نضع سيناريوهات للتعامل مع كورونا في المساجد خلال رمضان.. فيديو

لقطة مهارية.. رمضان صبحي يسجل هدفا عالميا لـ بيراميدز في شباك بطل كوت ديفوار

عاجل.. ننفرد بمفاجأة تشكيل الأهلي في مواجهة سيمبا التنزاني بدوري أبطال أفريقيا

خبير سوداني يكشف مفاجأة غير متوقعة عن سد النهضة

أمطار ورياح.. الأرصاد: موجة تقلبات جوية جديدة تضرب البلاد خلال 48 ساعة.. تفاصيل

النيابة الإدارية: انتهاء تحقيقات برج فيصل وإحالة 4 متهمين للمحاكمة العاجلة

نشرة أخبار العالم| الجيش المصري الأقوى عربيا.. مفاجأة بشأن سد النهضة.. ومحاولة اغتيال باشاغا

مصدر أمني يكذب الإخوان.. لا صحة لتعرض أحد نزلاء سجن جمصة لانتهاكات

اول تعليق من مرتضي منصور علي ازمة طائرة بعثة الزمالك المتجهة إلى السنغال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هدية عيد الحب من زوجها.. امرأة تنتزع قلب زرافة نادرة | فيديو

طريقة عمل طاجن الكفتة بـ 4 وصفات لوجبة مغذية ولذيذة

بمكونات من مطبخك .. أبسط 5 ماسكات للتخلص من الهالات السوداء