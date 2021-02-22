شحنة جديدة من لقاح كورونا تصل مصر اليوم.. الطب الوقائي: تعاقدنا على 100 مليون جرعة

قال الدكتور محمد عبد الفتاح رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، إن شحنة من لقاح كورونا، ستصل صباح اليوم الاثنين، مضيفا أن اللقاح سيكون سينوفارم.





وأضاف عبد الفتاح، في مداخلة هاتفية لبرنامج من مصر، المذاع عبر شاشة سي بي سي، اليوم الاثنين ، ان مصر تعاقدت على ما يصل لـ100 مليون جرعة، لافتا إلى أنه خلال الأيام القليلة القادمة سيصل مصر أكثر من 6 ملايين جرعة من لقاح كورونا.



