ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

شحنة جديدة من لقاح كورونا تصل مصر اليوم.. الطب الوقائي: تعاقدنا على 100 مليون جرعة

الإثنين 22/فبراير/2021 - 06:46 ص
شحنة جديدة من لقاح
شحنة جديدة من لقاح كورونا تصل مصر اليوم
Advertisements
عادل نصار
قال الدكتور محمد عبد الفتاح رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، إن شحنة من لقاح كورونا، ستصل صباح اليوم الاثنين، مضيفا أن اللقاح سيكون سينوفارم.

وأضاف عبد الفتاح، في مداخلة هاتفية لبرنامج من مصر، المذاع عبر شاشة سي بي سي، اليوم الاثنين، ان مصر تعاقدت على ما يصل لـ100 مليون جرعة، لافتا إلى أنه خلال الأيام القليلة القادمة سيصل مصر أكثر من 6 ملايين جرعة من لقاح كورونا. 

وفي السياق نفسه أشار رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، إلى أنه خلال أيام قليلة سيتم الانتهاء من موضوع تطعيم الأطقم الطبية ضد كورونا، متابعا أنه بداية الأسبوع القادم يمكن التسجيل على موقع لقاح كورونا لأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

كل ما تريد معرفته للحصول على لقاح كورونا

الصحة تنفي استلام مصر للدفعة الثانية من لقاح كورونا

الصحة تعلن موعد فتح موقع تلقي لقاح كورونا ..فيديو

شاهد.. بدء تطعيم الأطقم الطبية بـ لقاح كورونا في كفر الشيخ

8 ملايين جرعة.. وصول أكبر شحنة لقاحات كورونا إلى مصر خلال أيام

الحكومة: وصول 8 ملايين جرعة من لقاح كورونا نهاية فبراير

ترشيحاتنا

شاهد.. لحظة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس بأبو سمبل

الأقل منذ أشهر.. نيويورك تسيطر على كورونا

إصابة الفنانة نجلاء بدر بفيروس كورونا

يتماثل للشفاء.. لميس الحديدي تكشف آخر تطورات الحالة الصحية لـ عمرو أديب

مياه نهر في فلسطين تتحول إلى اللون الأحمر فجأة | فيديو

مكافاة نهاية الخدمة ومد سن التعاقد لما بعد الـ 60.. 6 مفاجآت فى قانون العمل الجديد

Advertisements

الذهب ينهار.. انخفاض تاريخي في أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين.. والسر

لماذا أوصى رسول الله بناته بقراءة سورة الواقعة في صلاة الفجر؟.. لـ10 أسباب

مصر تصدر بيانا بشأن حادث تحطم طائرة عسكرية في نيجيريا

نشرة أخبار العالم| الجيش المصري الأقوى عربيا.. مفاجأة بشأن سد النهضة.. ومحاولة اغتيال باشاغا

مكافاة نهاية الخدمة ومد سن التعاقد لما بعد الـ 60.. 6 مفاجآت فى قانون العمل الجديد

عزيزي المواطن الأخير لا يمكن إعادتك للأرض.. قصة مأساوية لـ رائد فضاء اختفت دولته

كم عدد أيام صيام شهر رجب ؟.. صوم هذا اليوم يبعدك عن نار جهنم مسيرة 70 سنة

طارق سليمان: ابني بيشحت مباراة علشان يلعب في الأهلي.. وأفضل خروجه للإعارة

صفر_تعامل_مع_تركيا.. حملة سعودية جديدة لمقاطعة المنتجات التركية

أمطار ورياح.. الأرصاد: موجة تقلبات جوية جديدة تضرب البلاد خلال 48 ساعة.. تفاصيل

اول تعليق من مرتضي منصور علي ازمة طائرة بعثة الزمالك المتجهة إلى السنغال

أول تعليق من حسام حسن على هزيمة الاتحاد السكندري 3-1 أمام أسوان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدمة.. رجل يتلقى زجاجة بول مع طعامه بدلا من مشروب غازي| صور

مياه نهر في فلسطين تتحول إلى اللون الأحمر فجأة | فيديو

عزيزي المواطن الأخير لا يمكن إعادتك للأرض.. قصة مأساوية لـ رائد فضاء اختفت دولته